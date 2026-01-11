Жила во времена динозавров: что известно об одной из самых загадочных рыб на планете

Ученые считают, что плащеносная акула появилась 115,4 миллиона лет назад.

Плащеносная акула (Chlamydoselachus anguineus) является одним из самых загадочных выживших представителей эволюции. Она жила еще во времена динозавров и до сих пор обитает в глубоководных районах, оставаясь практически неизменной в течение последних 80 миллионов лет, пишет биолог Скотт Трэверс в статье для Forbes.

Акула, плававшая рядом с динозаврами

Ископаемые свидетельства показывают, что первые рыбы, похожие на акул, начали появляться более 420 миллионов лет назад. Плащеносная акула – один из двух ныне живущих видов древнего семейства Chlamydoselachidae, отделившегося от предков современных акул на раннем этапе эволюции. Исследование BioMed Research International 2013 года относит появление плащеносной акулы на 115,4 миллиона лет назад – во времена динозавров. Это означает, что она отделилась близко к корню эволюционного древа акул.

Как выглядит одна из старейших в мире акул

Плащеносная акула обычно обитает в водах на глубине 600 метров, поэтому ее очень редко можно найти живой на уровне моря. На первый взгляд, непосвященный, вероятно, вообще не узнает в нем акулу.

Ее вытянутое тело может достигать двух метров в длину, и она передвигается невероятно медленно. Однако эта вытянутая форма не случайна, именно она делает плащеносную акулу столь приспособленной к жизни в глубоководных районах. Шесть пар жаберных щелей акулы образуют характерный воротник вокруг ее горла, отсюда и ее название. У большинства современных акул всего пять жаберных щелей; этот дополнительный набор отражает гораздо более древнее анатомическое состояние, которое встречается почти исключительно в ранних ископаемых останках акул.

Ее челюсти также являются эволюционным пережитком. Вместо выдвижной челюсти, как у большинства современных акул, челюсть плащеносной акулы более жесткая и прикреплена к черепу. Такое строение напоминает челюсть ранних хрящевых рыб, недостатком которых является ограниченная подвижность челюстей.

При этом пасть плащеносной акулы содержит более 300 зубов, расположенных рядами. Необычно то, что каждый из её зубов имеет три острых, иглообразных выступа. Такая конструкция, в отличие от большинства современных акул, не идеальна для откусывания больших кусков от крупной добычи. Вместо этого они предназначены для прокалывания и удержания.

Исследования рациона питания, основанные на анализе содержимого желудка, показывают, что плащеносные акулы питаются в основном глубоководными головоногими моллюсками, голожаберными моллюсками и мелкими костистыми рыбами. Считается, что 60% их рациона составляют различные виды кальмаров, а также другие акулы.

Интересно, что, как отмечается в исследовании, опубликованном в Японском журнале ихтиологии, плащеносная акула может удерживать рекорд по самому длительному периоду беременности среди всех существ в океане. Согласно исследованию, их беременность может длиться до трех с половиной лет.

