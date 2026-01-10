Собаки могут учить новые слова, подслушивая своих хозяев: как им это удается

Известно, что собаки прекрасно учатся выполнять различные команды.

Некоторые умные собаки могут изучать новые слова, подслушивая разговоры своих хозяев. Об этом свидетельствуют новые исследования, передает Daily Mail.

Известно, что так называемые "одаренные в обучении словам" собаки могут запомнить названия сотен различных игрушек, играя со своими хозяевами.

Однако теперь ученые доказали, что собаки могут повторить эту способность так же хорошо, даже когда их хозяева не разговаривают с ними напрямую.

"Для этого собаки должны следить за взглядом и вниманием своего хозяина, улавливать коммуникативные сигналы и выделять слова из непрерывного потока речи. До сих пор ученые считали, что эта способность является уникальной для людей", - отметили в материале.

В то же время новое исследование показывает, что некоторые собаки обладают речевыми навыками, схожими с навыками 18-23-месячных малышей.

"При соответствующих условиях некоторые собаки демонстрируют поведение, которое поразительно похоже на поведение маленьких детей", - отметил главный автор исследования, доктор Шани Дрор из Венского университета ветеринарной медицины.

Другие исследования также показали, что некоторые домашние любимцы обладают уникальными способностями к усвоению и запоминанию названий различных предметов.

"Некоторые собаки даже способны сортировать свои игрушки по различным концептуальным категориям, например, игрушки для тягания и игрушки для принесения, без того, чтобы их учили, какая игрушка является какой", - подчеркнули в Daily Mail.

Такой эксперимент свидетельствует о том, что некоторые талантливые собаки так же хорошо учатся новым словам, подслушивая, как и во время прямого общения.

Однако ученые говорят, что не все владельцы домашних животных могут рассчитывать на то, что их пушистые друзья будут обладать такими же способностями.

"Эти собаки являются исключительным примером для изучения некоторых когнитивных способностей, которые позволили людям развить речь. Но мы не утверждаем, что все собаки учатся таким образом - это далеко не так", - пояснил доктор Дрор.

Несмотря на то, что все собаки прекрасно учатся выполнять команды, такие как "сидеть" или "стоять", способность изучать слова для обозначения предметов встречается гораздо реже.

"Одаренные в изучении слов собаки, кажется, являются чрезвычайно редкими среди общей популяции домашних животных, и ученые все еще пытаются выяснить, что делает собаку такой талантливой. В настоящее время эксперты считают, что эти навыки являются сочетанием врожденных способностей и жизненного опыта. Это означает, что ваш семейный лабрадор вряд ли начнет расширять свой словарный запас в ближайшее время", - добавили в издании.

