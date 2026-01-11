Власти Словакии подтвердили отказ от военной поддержки Украины

Президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Роберт Фицо и председатель Национального совета Рихард Раши заявили, что они согласились относительно отказа от военной поддержки Украины. Об этом сообщает Aktuality.
Отмечается, что в субботу, 10 января, Пеллегрини, Фицо и Раши во время совместного обеда обсудили вопросы, касающиеся интересов Словакии на внутренней и внешней арене. Пеллегрини отметил, что они "открыто, конструктивно и прагматично" обсудили все важные вопросы.
Пеллегрини рассказал журналистам, что у Словакии будет свой представитель на переговорах "коалиции решительных". Тем не менее, он подчеркнул, что Братислава не будет в дальнейшем военно поддерживать Украину, а также не будет отправлять своих военных.
Более того, президент Словакии поделился, что его страна не будет участвовать в гарантиях займа Украине со стороны Европейского Союза на 90 млрд евро.
В Словакии заявили, что Украина никогда не станет членом НАТО - что известно
Ранее министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО. Он добавил, что и вступление в ЕС стране тоже будет сложно обеспечить.
По словам Калиняка, Украина якобы "имела шанс" завершить войну еще в 2022 году, но не сделала этого.