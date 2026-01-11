Власти Словакии подтвердили отказ от военной поддержки Украины

Президент Словакии поделился, что его страна также не будет участвовать в гарантиях займа Украине со стороны ЕС.

Президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Роберт Фицо и председатель Национального совета Рихард Раши заявили, что они согласились относительно отказа от военной поддержки Украины. Об этом сообщает Aktuality.

Отмечается, что в субботу, 10 января, Пеллегрини, Фицо и Раши во время совместного обеда обсудили вопросы, касающиеся интересов Словакии на внутренней и внешней арене. Пеллегрини отметил, что они "открыто, конструктивно и прагматично" обсудили все важные вопросы.

Пеллегрини рассказал журналистам, что у Словакии будет свой представитель на переговорах "коалиции решительных". Тем не менее, он подчеркнул, что Братислава не будет в дальнейшем военно поддерживать Украину, а также не будет отправлять своих военных.

Более того, президент Словакии поделился, что его страна не будет участвовать в гарантиях займа Украине со стороны Европейского Союза на 90 млрд евро.

В Словакии заявили, что Украина никогда не станет членом НАТО - что известно

Ранее министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО. Он добавил, что и вступление в ЕС стране тоже будет сложно обеспечить.

По словам Калиняка, Украина якобы "имела шанс" завершить войну еще в 2022 году, но не сделала этого.

