Маленькая Венеция: туристы рассказали о поселке в Англии, где запрещено движение автомобилей

Также этот поселок может похвастаться прекрасными прогулочными маршрутами, магазинами и пабами.

В Англии на территории Корнуолла есть рыбацкий поселок, который покоряет сердца туристов своими историческими мощеными улицами, великолепным приливным бассейном и уютным песчаным пляжем. Особенностью этого места является то, что в поселке запрещено движение автомобилей, пишет Express.

Речь идет о Полперро, в котором, по данным переписи 2021 года, проживает около 572 человека.

Узкие мощеные улочки поселка недоступны для автомобилей, поэтому водители должны парковать их на главной автостоянке или дальше, в соседних районах, после чего идти пешком или ехать на автобусе до деревни.

Видео дня

Развлечения в Полперро

В этом очаровательном поселке можно посетить множество достопримечательностей - от эксцентричных местных магазинов и музеев до погружения в богатую историю и яркую культурную жизнь.

Обязательно посетите Музей наследия гавани Полперро, который рассказывает о богатой истории деревни, связанной с контрабандой и рыбацкими традициями. Еще одна достопримечательность, которую стоит посетить, - это Фонд искусств Полперро, благотворительная организация, занимающаяся поддержкой и демонстрацией местных творческих талантов. У них есть галерея в сельском совете Полперро, где выставляют работы своих членов", - отмечают в Express.

Также издание советует посетить пивные заведения, такие как The Three Pilchards и Blue Peter Inn, где можно вкусно поесть и выпить освежающее пиво или бокал вина.

Кроме того, побережье вокруг Полперро предлагает много возможностей - от купания в викторианском бассейне Chapel Rock Tidal Pool до исследования скалистых берегов и скрытых бухт, которые разбросаны вдоль пляжа.

В то же время туристы могут прогуляться и по Юго-Западному побережью, чтобы насладиться очаровательными прогулками с панорамными видами.

"Этот прибрежный маршрут, настоящий рай для пешеходов, открывает великолепные виды на океан и окружающую сельскую местность, извиваясь мимо драматических скал, захватывающих пейзажей и уединенных песчаных участков на протяжении всего своего протяжения", - описывают в Express.

Отзывы путешественников о поселке

Один посетитель написал на Tripadvisor:

"Уникальная маленькая корнуольская деревня с крошечными проходами между старинными домами. Ощущение, будто вернулся в прошлое. Очаровательная маленькая гавань, но, к сожалению, здесь осталось очень мало рыболовецких судов. Несколько красивых магазинчиков, где продают товары ручной работы".

В свою очередь, другой турист поделился:

"Мы остановились в Полперро во время нашего путешествия по Корнуоллу, и это был хороший выбор. Тихо и вокруг есть несколько очень живописных прогулок. Это как мини-Венеция. Очаровательные маленькие магазины, галереи, а также Blue Peter Inn и Three Pilchards бурлят хорошей едой, напитками и приятной компанией. По вечерам в выходные также играют живую музыку. Люди здесь приятные и спокойные".

Другой гость рассказал об очаровательной деревне так:

"От парковки до городка немного пройти, но это того стоит, когда вы туда доберетесь, с удивительными маленькими переулками, милыми домиками контрабандистов, действующей гаванью, предлагающей морские прогулки, и множеством традиционных корнуольских пабов. Вы найдете множество пабов и кафе, где можно подкрепиться блюдами из свежей рыбы, корнуольскими пирожками или кремовым чаем, а также множество независимых магазинов. Вы также можете совершить морскую прогулку из гавани и добраться до юго-западного побережья".

Другие новости туризма

Ранее эксперты рассказали, в каких странах больше всего веганских ресторанов. По их словам, в этот список вошли Новая Зеландия, Тайвань, Португалия и другие.

Также был назван лучший город мира для ночного туризма. Речь идет о Риме, который предлагает 305 ночных туров, многие из которых имеют высокие оценки путешественников.

Вас также могут заинтересовать новости: