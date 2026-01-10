В ГПСУ рассказали о ситуации в Сумской области: кто контролирует Грабовское

Пограничники и бойцы Сил обороны на том направлении активно наносят удары по врагу.

Населенный пункт Грабовское Сумской области остается под контролем российских оккупационных войск.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Мы – Украина" спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Он отметил, что противнику не удалось расширить зону боев и выйти за пределы Грабовского.

По словам Демченко, пограничники и бойцы Сил обороны на том направлении активно наносят удары по врагу, чтобы повлиять на его количество и не дать возможности продвигаться.

Видео дня

Враг пытался штурмовать позиции пограничников и в районе других населенных пунктов.

"Отмечу, что если говорить опять же о той же Сумской области и в том числе по направлению населенного пункта Варачино, там ранее противник таким же образом и пытался штурмовать, к примеру, позиции подразделений ГПСУ. Также он осуществлял подобные действия недавно и по направлению населенного пункта Мирополье", – рассказал спикер ГПСУ.

Война в Украине: важные новости

Российские оккупационные войска нанесли удар по Славянску Донецкой области. Россияне использовали управляемую бомбу мощностью 250 кг. По данным правоохранителей, пострадали семь человек.

Между тем Силы обороны Украины продолжают наносить удары по объектам, которые помогают РФ вести войну против нашей страны. Так, нефтебаза в Волгоградской области РФ, склады и пункты управления БПЛА на оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей.

Вас также могут заинтересовать новости: