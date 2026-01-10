В православный праздник сегодня есть несколько предостережений.

11 января по новому православному календарю в Украине чтят Феодосия Великого. Этот день не связан с громкими обрядами, но в народной традиции есть свои правила и наблюдения. Какие обычаи соблюдают в эту дату, а также какой православный праздник сегодня приходится по старому стилю - рассказываем ниже.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

11 января православные вспоминают преподобного Феодосия Великого, одного из основателей монашества (по старому церковному стилю день его памяти 24 января).

Феодосий жил в V-VI веках, родился в Каппадокии в христианской семье. Он с ранних лет решил посвятить себя отшельнической жизни и уехал в Палестину. Там он жил 30 лет в пещере - по преданию, в ней останавливались волхвы, шедшие на поклон к младенцу Христу. Тогда же Феодосий обрел дар творить чудеса.

Слава о его подвигах вела к нему учеников, и скоро пещера перестала вмещать всех. Тогда Феодосий отправился в пустыню, а с собой взял кадило с погасшими углями. В какой-то момент оно вспыхнуло и монах решил, что это знак свыше и на этом месте основал монастырь.

При монастыре Феодосия были приюты для странников и престарелых, больница для монахов, путешественников и бедных. Когда же начался голод, преподобный открыл двери хлебопекарни - по его молитвам там оказалось достаточно хлеба для всех.

Во времена гонений на христиан при императоре Анастасии Феодосий попал в заключение, однако после смерти правителя вышел из тюрьмы. Монах прожил 105 лет, а известен стал благодаря своей прозорливости и чудесам.

***

Кого из святых вспоминают сегодня еще: преподобного Феодосия Антиохийского и Елецкую икону Богородицы.

Какой сегодня православный праздник в старом календаре

11 января согласно юлианскому церковному календарю отмечают день памяти 14 000 младенцев, убитых в Вифлееме - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю.

О чем просят в молитвах этого дня, традиции и что нельзя делать сегодня

11 января обращаются с молитвами к преподобному Феодосию Великому - о помощи в семейных делах, здоровье близких и духовной поддержке для тех, кто потерял свой путь в жизни. Считается, что Феодосий покровительствует бедным и пожилым людям.

В народе день называют Федосеев и связывают его с сильными морозами и "разгулом" нечистых сил, которые, якобы, выходят после рождественских святок. Поэтому в старину все дела за пределами дома старались завершить до темноты. Традиционно также в этот день пекут пироги с зеленью и принимают у себя дома в гости близких.

В церковный праздник 11 января строго запрещается ссориться, желать зла и обижать кого-либо. Нельзя отказывать в помощи просящему.

По народным приметам, в Федосеев день также есть запреты:

не пользоваться острыми и колющими предметами;

не отправляться в дальние поездки;

не переезжать жить на новое место и менять работу - к неудачам.

Также именно в этот день не советуют давать деньги в долг - якобы потом будешь три месяца бедствовать.

Приметы на 11 января

Погода этого дня может рассказать, каким будет ближайший период и вся весна:

тепло на улице - весна наступит раньше обычного;

морозы ударили - весна будет холодной, затяжной;

звезды яркие на небе - к морозу;

ветер с севера - к холодам.

Оттепель считается нехорошим знаком - урожай может быть плохим.

