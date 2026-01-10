Все вокруг в восторге от Джейкоба Элорди: 5 интересных фильмов с актером

Фильмография молодого актера впечатляет.

Австралийский актер Джейкоб Элорди за несколько лет прошел путь от звезды подростковых ромкомов до одного из самых заметных молодых актеров современного кино.

Его фильмография сегодня включает провокационные психологические триллеры, авторские драмы и фестивальные проекты. УНИАН собрал подборку фильмов, которые лучше всего демонстрируют эту эволюцию - от легкого романтического кино до значительно более мрачных и сложных историй.

Будка поцелуев

Легкая романтическая комедия о дружбе, первой любви и непростых подростковых правилах. История разворачивается вокруг девушки, которая оказывается перед выбором между верностью давней дружбе и новыми романтическими чувствами, меняющими ее жизнь.

Солтберн

Психологический триллер об одержимости, социальном неравенстве и опасной близости. История разворачивается вокруг студента, который попадает в мир британской элиты и оказывается вовлеченным в причудливую игру.

Присцилла

Биографическая драма о Присцилле Пресли, рассказанная с женской точки зрения. Фильм исследует сложные отношения с легендарной звездой, показывая цену славы, эмоциональную зависимость и одиночество за закрытыми дверями, вдали от сцены и фанатского восторга.

Кривая дорога

Криминальный триллер с элементами роуд-муви о случайной встрече двух незнакомцев, которая превращается в опасное путешествие. Постепенно между ними разворачивается психологическое противостояние.

На быстрых лошадях

Романтическая драма на фоне Америки 1950-х годов, в центре которой - люди, пытающиеся вырваться из рамок ожидаемой жизни. Фильм рассказывает о запретных чувствах, внутренних конфликтах и поиске себя.

Напомним, уже в феврале на экраны должна выйти новая экранизация "Грозового перевала" с Марго Робби и Джейкобом Элорди в главных ролях.

