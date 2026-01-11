Юрист объяснила, кто может рассчитывать на такой бонус от государства.

В трудовой стаж, как правило, засчитывается период официального трудоустройства на предприятиях, но также могут учитывать и годы обучения в высшем учебном заведении. Помощница юриста в Адвокатском объединении "Максим Боярчуков и партнеры" Ирина Заквацкая в комментарии УНИАН рассказала, входят ли годы обучения в институте в трудовой стаж и как проверить, начислили ли их именно вам.

Входит ли в общий стаж обучение в университете

Заквацкая объяснила, входит ли обучение в трудовой стаж в Украине. По ее словам, если человек учился в высшем учебном заведении именно до 1 января 2004 года, то прохождение обучения может засчитываться в трудовой стаж. Если же человек учился в вузе после 1 января 2004 года, то период обучения не будет засчитываться в трудовой стаж.

Юрист говорит, что в начале января 2004 года в Украине произошел переход от трудового стажа к страховому, потому что вступил в силу закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Этим документом стаж привязан не к обучению или записям в трудовой книжке, а к уплате страховых взносов в Пенсионный фонд.

До нововведения в пенсионном законодательстве существовало такое понятие, как трудовой стаж. И по старым правилам к стажу могли зачисляться, в частности, периоды обучения в высших учебных заведениях или ПТУ или служба в армии. "Само по себе обучение не предусматривает уплаты страховых взносов, поэтому оно и не формирует стаж", – добавила эксперт.

В законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" прямо указано, что страховой стаж исчисляется по данным из персонифицированного учета, который ведет Пенсионный фонд. Такой учет Фонд начал вести именно с 1 января 2004 года. Поэтому все вопросы о зачислении обучения в стаж фактически зависят от одного критерия - в какой именно период оно происходило, то есть до или после 1 января 2004 года.

Впрочем, говорит Заквацкая, нужно понимать, что к стажу добавляют фактическую продолжительность обучения, которая указана либо в дипломе, либо в справке из учебного заведения. То есть никакие "бонусные" годы не добавляют, а зачисляют к стажу только тот период времени, в течение которого человек реально проходил обучение.

Входит ли обучение в техникуме в трудовой стаж в Украине - какие есть исключения

Также Заквацкая рассказала, входит ли в стаж обучение в техникуме в советское время - Украина, говорит эксперт, учитывает период обучения в советское время в государственном ПТУ или вузе, если он подтвержден документами. Окончательное решение о начислении стажа будет принимать Пенсионный фонд после проверки документов.

Эксперт привела пример распространенной ситуации, когда человек учился на дневной форме в техникуме или институте, например, в 80-х годах, и уверен, что период обучения точно входит в стаж, но при обращении в Пенсионный фонд выясняется, что этих лет нет в учете. Заквацкая дала инструкцию, что делать в таких случаях:

"Документы об обучении либо отсутствуют, либо утеряны. После того, как человек предоставляет в Пенсионный фонд диплом или архивную справку из учебного заведения, в Фонде проверяют информацию, и если им все подходит, то зачисляют период обучения в стаж".

Специалист также предупредила, что стаж не засчитывается автоматически всем, кто учился до 1 января 2004 года. Чтобы понять, входит ли в стаж обучение в ПТУ в советское время, важно учитывать факторы, которые влияют на это. Во-первых, имеет значение форма обучения: на зачисление стажа имеют право те, кто учился на дневной форме. Для того, чтобы человеку зачислили такой стаж, в дипломе или справке из учебного заведения должно быть указано, что он учился именно на дневной форме. То есть тем, кто учился на заочной форме, период обучения в стаж не зачисляется.

"После 2004 года период, в течение которого лицо проходило обучение, может засчитываться только в том случае, если оно официально работало и за него платили страховые взносы в Пенсионный фонд, или же человек самостоятельно платил такие взносы", - подытожила эксперт.

Входит ли обучение в институте в трудовой стаж в Украине - как проверить

Заквацкая дала несколько советов, как самостоятельно проверить, входят ли годы обучения в институте в трудовой стаж. Она говорит, что главное - хранить дипломы, справки из учебных заведений и самостоятельно проверять свой зачтенный стаж заранее, а не перед выходом на пенсию. Лучше обратиться в Пенсионный фонд, уточнить, был ли зачтен стаж за обучение, чтобы потом не было неприятных сюрпризов.

"На практике большинство проблем с зачислением стажа возникают из-за того, что в Пенсионном фонде нет информации о периоде обучения", - отмечает юрист.

Проверить, начислили ли стаж именно вам, можно несколькими способами:

самостоятельно прийти в Пенсионный фонд;

онлайн - через электронный кабинет на портале Пенсионного фонда.

В первом случае нужно обратиться в территориальный орган Фонда по месту жительства. С собой обязательно нужно иметь паспорт, идентификационный код и документы, подтверждающие наличие стажа (трудовую книжку, диплом или справку из учебного заведения). Сотрудники Пенсионного фонда должны проверить данные в Реестре застрахованных лиц, а затем объяснить, какие периоды стажа уже зачтены, а какие еще нет, и какой стаж еще нужно дополнительно подтвердить документами.

Если выбрали второй вариант, тогда просто нужно войти в личный кабинет на сайте ПФУ, посмотреть свой страховой стаж и увидеть, учтен ли ваш период обучения.

справка Ирина Заквацкая Юрист Училась в Виннице в Донецком национальном университете имени В. Стуса. В этом же городе работала в Седьмом апелляционном административном суде. Затем переехала в Киев и работала в Верховном суде - в Кассационном административном суде. Занимает должность помощника юриста в Адвокатском объединении «Максим Боярчуков и партнеры».

