В Европе задумались, можно ли спасти гибнущие леса новым способом посадки деревьев

Европа теряет деревья, а вместе с ними и поглощающую способность лесов улавливать парниковые газы.

С 2018 года леса в горах Гарц в Германии гибнут из-за вспышки короеда, уничтожающего деревья. Главная причина этого - последовательные засухи и жара. Как пишет The Guardian, это расплата за современные методы лесоводства, введенные Германией, которые полагаются на монокультурные плантации.

Теперь лесоводы вынуждены экспериментировать с другим подходом: вокруг уцелевших елей высаживают бук, пихты и платаны, чтобы обеспечить большее биоразнообразие леса. Они надеются, что посадка смеси видов сделает возвращающийся ландшафт более устойчивым.

Международные исследования показали, что биоразнообразие может помочь защитить леса от засухи: исследование 2018 года, опубликованное в журнале Nature, показало, что разнообразие деревьев является лучшей защитой от вымирания деревьев от засухи, а исследование, опубликованное в PNAS в прошлом году, показало, что видовое богатство защищает рост деревьев в течение длительных сезонов засухи. Монокультуры гораздо более уязвимы – не только к засухе, но и к вспышкам болезней, короедам и лесным пожарам, которые уничтожают мировые поглотители углерода.

Влияние глобального потепления

Высыхание лесов становится все более распространенным явлением в Европе из-за потепления климата. Во время пика вспышки короеда с 2018 по 2021 год Германия потеряла полмиллиона гектаров леса – почти 5% от общей площади страны.

Чешская Республика потеряла еще больше в относительном выражении, а Норвегия, Швеция, Франция и Финляндия переживают изменения, поскольку экосистемы Европы напрягаются из-за усиления жары и засухи. Новое исследование из Великобритании показывает, что древние леса все больше пытаются восстановиться. Лесники в Греции сообщают об огромном истощении елей страны, а торфяники по всей Европе высыхают.

Последствия начинают проявляться в официальной статистике. В июле ученые опубликовали значительный пересмотр в сторону уменьшения количества углерода, поглощаемого землей в ЕС, что обусловлено ослаблением поглотителя углерода лесами. С 2010 года количество, поглощаемое землей, уменьшилось на треть и продолжает снижаться.

Данные, опубликованные в Германии в 2024 году, показывают значительный всплеск выбросов между 2017 и 2022 годами из-за вспышки короеда и засухи, что отражает данные других государств-членов. Скорость падения количества углерода, поглощаемого лесами Европы, была неожиданной, говорят эксперты.

Поглощение парниковых газов или уменьшение выбросов

Леса, океаны и другие природные поглотители углерода уже поглощают около половины выбросов человека, и любое увеличение может помочь. Но многие утверждают, что это следует отделять, поскольку это позволяет правительствам считать, что природа может заменить декарбонизацию.

"Происходит так, что страны используют свои углеродные поглотители – или предположения о своих углеродных поглотителях – в качестве компенсации за более медленный постепенный отказ от источников черного углерода, таких как нефть, уголь и газ. Это очень опасно, потому что означает, что страны могут использовать свои углеродные поглотители из лесов, чтобы утверждать, что они имеют нулевые выбросы, не отказываясь полностью от ископаемого топлива", – говорит Йохан Рокстрем, директор Потсдамского института исследований воздействия климата.

Такие страны, как Финляндия, уже стали примерами рисков такого подхода. Эта скандинавская страна стремится достичь своей углеродной нейтральности только через десятилетие, в 2035 году, используя огромные леса и торфяники, покрывающие 70% территории страны, для поглощения углерода из атмосферы. Но с 2010 года количество углерода, поглощаемого ими, резко сократилось, и ее леса и торфяники стали небольшим чистым фактором глобального потепления за последние годы.

Как растения адаптируются к изменениям климата

Как писал УНИАН, миллионы лет назад из-за резкого повышения температуры растения потеряли способность поглощать углерод. Сегодня, из-за стремительных климатических изменений, подобное может повториться. Ученые говорят, что способность растений адаптироваться к новому климату имеет решающее значение для сохранения их роли в поглощении углерода.

