Сколько стоит сейчас купить 100 долларов в Украине: прогноз банкира до 18 января

Отмечается, что НБУ предотвратит резкие скачки курса валют.

Основные курсовые параметры до 18 января в Украине фактически будут повторять показатели начала января. При этом Национальный банк Украины будет предотвращать резкие колебания курсов, используя политику "управляемой гибкости".

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, что особое внимание стоит обратить на вторую половину января.

Согласно его прогнозу, с 12 по 18 января курс доллара в Украине будет находиться в пределах 42,3-42,9 гривни на межбанке и 42,3-42,8 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнях будут стоить 4230-4280 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 42300-42800 гривень.

Кроме того, банкир отметил, что курс евро 48,5-49,75 гривни на межбанке и 48,5-49,75 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнях в Украине до 18 января будут стоить 4850-4975 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся в 48500-49750 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что курс доллара в Украине в январе 2026 года не удивит резкими изменениями. НБУ, как и ранее, будет контролировать ситуацию на валютном рынке, хотя в начале месяца американская валюта может несколько подорожать.

По его словам, вероятный коридор для официального курса составляет 42,2-42,8 гривни за доллар.

