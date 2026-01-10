Финляндия вышла из конвенции о запрете противопехотных мин

Теперь страна может добавить противопехотные мины в арсенал своих вооруженных сил.

Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Соответствующее решение вступило в силу в субботу, 10 января 2026 года.

Об этом сообщает финское издание Yle. Отмечается, что правительство страны отказалось от договора еще 10 июля 2025 года, объяснив такое решение соображениями обороны. Тогда чиновники ссылались на ухудшение ситуации в сфере безопасности.

"В соответствии с условиями конвенции, выход из нее (конвенции – ред.) вступает в силу через шесть месяцев после того, как Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций получит документ о денонсации", – говорится в материале.

Теперь Финляндия официально может добавить противопехотные мины в арсенал своих вооруженных сил.

Выход стран из Оттавской конвенции

Оттавская конвенция от 1997 года запрещает применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин, а также обязывает государства-участницы их уничтожить и проводить разминирование территорий. Подписантами конвенции являются более 160 стран, но США и Россия – одни из тех, кто воздержался от этого шага.

Украина присоединилась к конвенции в 2005 году. Однако на фоне полномасштабной войны РФ против нашего государства было принято решение о выходе из Оттавской конвенции.

Ранее о таком же решении объявили Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия. Причиной стала российская агрессия против Украины.

