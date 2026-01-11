Дата 11 января интересна богатыми народными обычаями.

11 января - насыщенная дата, которая с очень давних времен считается украинцами несчастливой. Однако в нее отмечается несколько важных торжеств, а всемирный праздник сегодня значим для киноиндустрии. Особенный этот день и для православных, ведь они чествуют прославленного основателя монашества.

Видео дня

Какой сегодня праздник в мире

11 января 2026 года пройдет вручение награды "Золотой глобус 2026", престижной премии для лучших фильмов года. За этой церемонией будут наблюдать миллионы людей по всей планете.

Также в сегодняшнюю дату отмечается Международный день "спасибо". Это хороший повод поблагодарить родных, друзей, коллег и даже малознакомых людей за все хорошее, что они для вас сделали. А еще самим принять благодарность.

Также в эту дату наступают многие другие события, в частности, такие всемирные праздники сегодня, как День молока, День информации о болезни Педжета, День равенства коллег, День дружеских секретов, День вреда от сигарет.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране никаких важных мероприятий сегодня не празднуется. Но праздник 11 января является днем рождения нескольких известных украинцев - композитора Рейнгольда Глиер, священника УГКЦ Йосифа Кладочного, военного УПА Василия Кука, биатлонистки Татьяны Водопьяновой и композитора Игоря Гайденко.

Какой сегодня праздник церковный

Когда Православная церковь Украины еще ориентировалась на староцерковный календарь для богослужений, то 11 января в храмах чествовали 14 тысяч младенцев, убитых царем Иродов в Вифлееме.

По новому же стилю сегодня праздник Феодосия Великого, одного из первых христианских монахов. Ему молятся о семейной гармонии, здоровье детей и пожилых людей.

Какой сегодня праздник народный

11 января 2026 года во всех областях будет очень холодно. Давние приметы описывают этот день так:

тучи плывут против ветра - к сильной непогоде;

если дует с севера, то усилится мороз;

резкие заморозки сулят позднюю весну с холодным мартом.

Народный праздник сегодня в Украине считается опасным из-за нечисти, которая ходит по земле после Святок. Древние люди старались не покидать дом, особенно после наступления темноты. Есть обычай готовить пироги с луком.

Что нельзя делать сегодня

Не давайте деньги и личные вещи в долг, иначе сами станете должником. Также не стоит пользоваться острыми и горячими предметами (повышается риск травм), а также рассказывать о своих планах. С учетом того, какой сегодня церковный праздник, запрещено обижать детей и пожилых близких.

Вас также могут заинтересовать новости: