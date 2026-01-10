В США пообещали перехватывать все суда 'теневого флота' с венесуэльской нефтью

По словам представителя Пентагона, за последние 24 часа по меньшей мере семь нефтяных танкеров "теневого флота" развернулись, чтобы избежать перехвата.

США продолжат перехватывать нефтяные танкеры "теневого флота", которые транспортируют венесуэльскую нефть. Об этом заявил представитель Пентагона Шон Парнелл на своей странице в соцсети Х.

Он подчеркнул, что блокада Карибского моря, установленная Пентагоном, по-прежнему действует в полную силу. По его словам, за последние 24 часа по меньшей мере семь нефтяных танкеров "теневого флота" развернулись, чтобы избежать перехвата.

"Благодаря президенту Трампу и министру Хегсету дни, когда преступная деятельность процветала в нашем полушарии, прошли", - написал Парнелл.

Представитель Пентагона добавил, что ведомство совместно с межведомственными партнерами будет выслеживать и перехватывать все суда "теневого флота", которые транспортируют венесуэльскую нефть, "в любое время и в любом месте по своему усмотрению".

Напомним, что ранее The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников и компанию Vanguard писало, что 9 января береговая охрана США высадилась на нефтяной танкер Olina в Карибском море, находящийся под американскими санкциями. Судно, ранее имевшее название Minerva M, в прошлом попало под санкции США за перевозку российской нефти. Сейчас танкер ходит под флагом Восточного Тимора.

Как пишет Reuters, американцы захватили танкер возле берегов острова Тринидат, т.е. совсем рядом с Венесуэлой. По данным источников агентства, на минувшей неделе Olina вышла из Венесуэлы полностью загруженная нефтью в составе флотилии, однако из-за морской блокады со стороны США танкер был вынужден повернуть назад.

