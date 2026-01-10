В США пообещали перехватывать все суда 'теневого флота' с венесуэльской нефтью

США продолжат перехватывать нефтяные танкеры "теневого флота", которые транспортируют венесуэльскую нефть. Об этом заявил представитель Пентагона Шон Парнелл на своей странице в соцсети Х.
Он подчеркнул, что блокада Карибского моря, установленная Пентагоном, по-прежнему действует в полную силу. По его словам, за последние 24 часа по меньшей мере семь нефтяных танкеров "теневого флота" развернулись, чтобы избежать перехвата.
"Благодаря президенту Трампу и министру Хегсету дни, когда преступная деятельность процветала в нашем полушарии, прошли", - написал Парнелл.
Представитель Пентагона добавил, что ведомство совместно с межведомственными партнерами будет выслеживать и перехватывать все суда "теневого флота", которые транспортируют венесуэльскую нефть, "в любое время и в любом месте по своему усмотрению".
США захватили еще один танкер "теневого флота" РФ - что известно
Напомним, что ранее The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников и компанию Vanguard писало, что 9 января береговая охрана США высадилась на нефтяной танкер Olina в Карибском море, находящийся под американскими санкциями. Судно, ранее имевшее название Minerva M, в прошлом попало под санкции США за перевозку российской нефти. Сейчас танкер ходит под флагом Восточного Тимора.
Как пишет Reuters, американцы захватили танкер возле берегов острова Тринидат, т.е. совсем рядом с Венесуэлой. По данным источников агентства, на минувшей неделе Olina вышла из Венесуэлы полностью загруженная нефтью в составе флотилии, однако из-за морской блокады со стороны США танкер был вынужден повернуть назад.