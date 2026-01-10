Перед их покупкой стоит подумать дважды: названы автомобили, которых следует избегать

По словам экспертов, у этих автомобилей слишком много проблем.

В наше время в продаже можно найти огромное количество различных автомобилей. Из-за этого трудно выбрать авто, которое будет редко выходить из строя и дарить положительные эмоции от вождения.

В Jalopnik на основе рейтинга Consumer Reports назвали автомобили, которые не стоит покупать. По словам экспертов, у этих автомобилей слишком много проблем.

Какие автомобили не стоит покупать

Alfa Romeo Giulia и Tonale

Седан Alfa Romeo Giulia получил очень низкие оценки за свою надежность. Эксперты признали, что эта модель предлагает очень приятную управляемость, но она имеет низкие шансы проехать свыше 150 000 километров без серьезных поломок.

Также низкие оценки за надежность получил кроссовер Alfa Romeo Tonale. Более того, эксперты отметили, что эта модель основана на устаревшей платформе.

Dodge

Также эксперты призвали не покупать автомобили Dodge. Одной из худших моделей бренда признали кроссовер Hornet, который разделяет многие детали с Alfa Romeo Tonale.

Кроме того, низкий рейтинг прогнозируемой надежности получил внедорожник Dodge Durango. Он уступил многим своим конкурентам.

GMC

Бренд GMC получил такие же низкие оценки за надежность своих автомобилей, как и бренды Dodge и Alfa Romeo. В частности, эксперты не рекомендуют покупать модели Terrain и Yukon XL.

Land Rover

Бренд Land Rover давно зарекомендовал себя как производитель стильных премиальных внедорожников и кроссоверов. Тем не менее, надежность автомобилей этого бренда часто разочаровывает.

Одними из худших моделей Land Rover признали Discovery Sport, Discovery и Defender.

Jeep Wrangler

Jeep Wrangler является культовым внедорожником с многолетней историей. Тем не менее, это далеко не самый надежный автомобиль.

Отмечается, что эксперты раскритиковали и другие модели Jeep, включая Gladiator, Grand Cherokee 4xe и Compass. Эксперты призвали водителей обратить внимание на конкурентов.

Очень надежные автомобили не за все деньги мира

Ранее в Top Speed назвали 10 подержанных автомобилей, которым не страшны поломки. В издании отметили, что эти модели очень редко выходят из строя.

В частности, эксперты выделили Kia Rio, Mitsubishi Outlander Sport, Toyota Yaris и Volkswagen Passat. Также в издании посоветовали обратить внимание на Mazda3, Honda Fit и Toyota Corolla.

