Украина стремится создать оружие для ударов в глубине России: WSJ о ракете Flamingo

Украина пытается создать собственные ракеты, способные поражать цели в глубине российской территории. Успешная реализация этой задачи уменьшит зависимость от западных поставщиков самых мощных вооружений. Издание The Wall Street Journal побывало на одном из секретных объектов компании Fire Point - производителя крылатых ракет "Фламинго".

Большой топливный бак ракеты "Фламинго" позволяет ей пролететь более 1800 миль, согласно данным Fire Point. Это намного больше, чем дальность действия существующего арсенала ракет западного производства в Украине. Дальность действия "Фламинго" сопоставима с российскими ракетами "Калибр" и Х-101.

В то же время, хотя эксперты в области обороны говорят, что ракета "Фламинго" перспективна для украинской армии, они утверждают, что ракета еще не доказала свою способность достигать заявленных дальностей. Они считают, что размер и вес ракеты замедляют ее и облегчают обнаружение и перехват.

Компания Fire Point заявила, что с момента разработки было совершено менее 100 запусков, но она учится на каждом из них и постоянно совершенствует конструкцию ракеты.

Ограниченный бюджет

Поскольку "Фламинго" разрабатывалась с ограниченным бюджетом, ей не хватает многих сложных элементов малозаметности или комплексных систем визуального наведения, установленных на западных ракетах.

Компания была вынуждена сокращать расходы везде, где это было возможно. Инженеры Fire Point тестировали различные контроллеры полета при создании ракеты, вплоть до моделей стоимостью 500 000 долларов, но остановились на версии с открытым исходным кодом, которая свободно доступна в интернете. Реактивные двигатели взяты из старых советских самолетов.

Важная мишень для РФ

Темпы расширения сделали компанию мишенью для России, которая дважды наносила удары по ее объектам. Для обеспечения непрерывности операций в случае нападения у заводов компании есть как минимум одна точная копия с таким же оборудованием, которая находится в режиме ожидания на случай, если ключевое звено производственной цепочки будет уничтожено.

Компания не раскрывает объемы производства, но заявляет о планах увеличить производственную мощность до семи ракет Flamingo в день. Каждая ракета изготавливается на заказ для вооруженных сил Украины, сказала технический директор компании Ирина Терех, и запускается в течение двух дней после завершения производства.

При этом компания Fire Point стремится использовать все имеющиеся в Украине знания. Терех тщательно изучает руководства по созданию советских ракет. Один из консультантов Fire Point – 92-летний мужчина, участвовавший в советской ракетной программе.

Ключевое преимущество

Хотя разработка "Фламинго" всё ещё продолжается, Фабиан Хоффманн, эксперт по ядерному оружию и ракетным технологиям из Университета Осло, отметил, что появление в Украине собственной оборонной промышленности, способной производить дальнобойное оружие, уже является важным достижением.

"Они не могут гарантировать попадания, но они могут гарантировать наличие угрозы этим целям, и эта угроза сама по себе наносит урон противнику", – сказал он. Мощная дальнобойная ракета, которую трудно перехватить, уменьшит ключевое преимущество России в войне: её обширную территорию.

Украинское оружие - новости

Ранее Fire Point сообщила, что наладила серийное производство более 200 дальнобойных ударных дронов ежесуточно, значительно сократив зависимость от импорта и локализовав почти весь цикл изготовления ключевых компонентов.

По ее словам, компании удалось производить более 97,5% деталей двигателя внутри предприятия - 80 из 82 компонентов изготавливаются локально. Fire Point освоила полный цикл производства: от литья и механической обработки до финальной сборки.

