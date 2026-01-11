Канада опасается, что может стать следующей 'целью' в списке Трампа, - Bloomberg

Трамп не раз называл соседнее государство "51-м штатом".

Канада опасается, что может стать следующей "целью" президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа после громкой операции в Венесуэле и недавних угроз в отношении Гренландии. Об этом пишет Bloomberg.

Некоторые эксперты не исключают сценарий "военного принуждения" со стороны США. При этом эксперт по глобальной безопасности Томас Гомер-Диксон подчеркнул, что любая попытка давления со стороны Вашингтона должна стать для него "чрезвычайно дорогостоящей".

Бывший советник канадского правительства по вопросам безопасности и границ Уэсли Уорк называет действия Трампа в отношении Венесуэлы и Гренландии "последними сигналами тревоги для Канады, которые подчеркивают реальность того, что Соединенные Штаты больше не являются той страной, которой были раньше".

"Я думаю, что многим чиновникам в Оттаве просто трудно поверить, что мы находимся в такой ситуации, независимо от того, какие есть доказательства", – считает он.

Большинство аналитиков сомневаются, что армия США начнет военное вторжение в Канаду. Однако Трамп может прибегнуть к нанесению ущерба канадской экономике, "чтобы удовлетворить прихоти президента". Отмечается, что действия Трампа в Венесуэле показали его готовность к авантюрным шагам ради доминирования в Западном полушарии.

Издание подчеркивает, что Вооруженные силы Канады не готовы к более враждебному миру. Их регулярные и основные резервные силы насчитывают менее 100 000 человек.

Известно, что правительство Канады планирует увеличение численности армии и инвестировать в вооружение, однако эти меры дадут эффект лишь со временем.

Есть и экономические риски. Около 70% всего канадского экспорта идет в США. И угроза отмена льгот в рамках USMCA (соглашение о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой) или введения новых пошлин администрацией Трампа могут ударить по стране крайне болезненно. Для снижения зависимости от США Канада пытается диверсифицировать свою торговлю, нацелившись в том числе на Азию.

Но доцент Карлтонского университета Филипп Лагассе считает, что чем больше уступок Канада делает ради сохранения доступа к американскому рынку, тем выше риск постепенной утраты реального суверенитета, даже если формально он остается неприкосновенным.

Территориальные амбиции Трампа

Президент США не раз называл Канаду "51-м штатом", утверждая, что страна должна присоединиться к его государству. Он также вводил большие пошлины на канадский экспорт, что переросло в своеобразную торговую войну между странами.

В апреле 2025 года глава МИД Канады Мелани Жоли сказала, что введением пошлин Трамп продемонстрировал пренебрежение к главным торговым партнерам и навсегда испортил отношения с ними.

Претензии Трамп имеет и на Гренландию, которая официально является частью Королевства Дания. Лидеры пяти политических партий в парламенте острова выступили единым фронтом и дали резкий ответ на территориальные претензии Дональда Трампа. Они призвали лидера США оставить остров в покое.

Сам же Трамп утверждает, что если США не заполучат Гренландию, ее захватят Китай или Россия.

"Я пока не говорю о деньгах за Гренландию. Возможно, я об этом скажу. Но прямо сейчас мы собираемся что-то сделать с Гренландией – нравится им это или нет. Если мы этого не сделаем, Россия или Китай возьмут Гренландию под контроль, а нам не нужны они в качестве соседа", – заявил американский лидер.

