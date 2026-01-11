11 января в Украину зайдет новая порция снега и дождей: какие области под ударом

Жителей центра и севере Украины порадуют солнечные прояснения.

Под конец недели, 11 января, в Украину зайдет очередная волна дождей и снега. Наиболее сложная погода ожидается на юге и востоке, где к осадкам присоединится сильный ветер. Также снежить будет на западе, а вот жителей северных и центральных областей ждет сухая погода с солнечными прояснениями. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины 11 января будет пасмурно и холодно. Тут в течение дня ожидается небольшой снег, а температура будет -9°...-12°.

В северных областях ожидается облачная погода с прояснениями. Тут обойдется без осадков, но тоже будет очень холодно, -10°...-12°.

На востоке Украины 11 января будет холодно и мокро. В Донецкой и Луганской областях, где температура ожидается от -2° до +2°, пройдет снег с дождем. в Харьковской области будет снежить, а столбики термометров покажут более низкие -3°...-5°.

В центральной части Украины сегодня будет мороз -8°...-13°. Тут ожидается облачная погода с прояснениями, на Днепропетровщине - снег.

На юге Украины сегодня ожидается неприятная погода с мокрым снегом, дождями, ветром и гололедицей на дорогах. Температура тут также снизится до морозов, -8°...-10°, в Крыму, Херсонской и Запорожской областях будет теплее.

11 января - какой сегодня праздник, приметы погоды

11 января - Феодосия Великого. По приметам, если эхо в лесу разносится далеко, то будут морозы.

