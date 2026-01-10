Мужчины покупают эти 11 вещей на грани разрыва отношений

Психологи объясняют, как покупки помогают мужчинам справиться со стрессом и обрести контроль.

Мужчины, переживающие сложный период в отношениях, часто ищут способ восстановить контроль и уверенность через покупки, пишет Your Tango.

Эксперты выделяют 11 вещей, на которые они чаще всего тратят деньги:

1. Фитнес и спортзал – абонементы или оборудование помогают снять стресс и поддержать дисциплину.

2. Дорогие гаджеты и техника – новые технологии дают кратковременное удовольствие и стимулируют интерес.

3. Обновление гардероба и обуви – покупки одежды повышают уверенность в себе.

4. Билеты на мероприятия и впечатления – фильмы, конференции или события помогают изменить рутину.

5. Книги по самопомощи и онлайн-курсы – направлены на самосовершенствование и развитие.

6. Уютные закуски – еда становится легким источником радости и разрядки.

7. Комиксы и манга – возвращение к любимым историям успокаивает и помогает отвлечься.

8. Средства ухода и гаджеты для личной гигиены – внимание к себе поддерживает психологическое состояние.

9. Пищевые добавки – витамины и протеиновые порошки помогают чувствовать контроль над здоровьем.

10. Обновление автомобиля и аксессуары – проект для себя, дающий ощущение достижения.

11. Обновление спальни или личного пространства – комфортное пространство помогает отдохнуть и восстановить силы.

Психологи отмечают, что хотя такие покупки могут временно облегчить стресс, для долгосрочного улучшения эмоционального состояния важна профессиональная поддержка и терапия.

