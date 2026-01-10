Россияне пытаются прорваться через Оскол в Харьковской области: в ВСУ рассказали подробности

В районе Купянска Харьковской области российские оккупационные войска оказывают активное давление на восточном берегу реки Оскол. Враг стремится выбить оттуда Силы обороны Украины.
Такое заявление сделал в эфире телеканала "Мы – Украина" начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. По его словам, особых успехов враг там не имеет.
Примечательно, что в окрестностях самого Купянска река Оскол особой роли не играет, ведь на обоих берегах и в окрестностях города находятся украинские защитники.
"Но играет, например, на севере, где россияне активно перебрасывают силы. Там она выполняет определенную роль. Они пытаются через нее переправляться, когда сейчас есть лед. И, к сожалению, это иногда удается", – добавил Виктор Трегубов.
Война в Украине: ситуация на передовой
В вечернем сводке Генштаба ВСУ за 10 января сказано, что по состоянию на 22:00 на передовой произошло 139 боевых столкновений с противником. На Купянском направлении противник осуществил восемь попыток наступления – в том числе в направлении Купянска.
Наибольшую активность оккупанты проявили на Покровском направлении. Там враг атаковал 32 раза.
Между тем в Сумской области противнику не удалось расширить зону боев и выйти за пределы ранее захваченного населенного пункта Грабовское. Спикер ГПСУ Андрей Демченко отметил, что пограничники и бойцы Сил обороны на этом направлении активно наносят удары по оккупантам.