МАГАТЭ предложило перемирие для ремонта линий ЗАЭС: определена зона без обстрелов

В Агентстве отметили, что механизм временного прекращения огня уже трижды успешно сработал.

МАГАТЭ начало консультации по временному прекращению огня в районе поврежденной резервной линии электропередач 330 кВ Запорожской АЭС. Как сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, линия была повреждена и отключена в результате военных действий 2 января. И сейчас ЗАЭС зависит от единственной функционирующей линии 750 кВ.

По словам Гросси, МАГАТЭ направило Украине и России предложение "договориться о временной зоне прекращения огня примерно в 10 километрах от открытого распределительного устройства 330 кВ ЗАЭС, чтобы украинские техники могли безопасно выполнять необходимые ремонтные работы".

В МАГАТЭ добавили, что предварительная договоренность о прекращении огня в конце декабря помогла успешно провести ремонтные работы. Отмечается, что это был третий случай за последние месяцы, когда временные договоренности о перемирии позволили проводить работы на линиях электропередач. Гроси заявил, что уверен в дальнейшем конструктивном сотрудничестве Украины и РФ с МАГАТЭ для проведения ремонтных работ.

На сайте Агентства отмечается, что в течение прошлой недели команда МАГАТЭ, присутствующая на ЗАЭС, сообщила о "значительном увеличении военной деятельности в районах вокруг ЗАЭС, в частности о некоторых взрывах, слышных вблизи объекта".

Перемирие на ЗАЭС

Как писал УНИАН, в рамках договоренностей о перемирии 28 декабря начались ремонтные работы на поврежденных линиях электропередач. Инспекторы МАГАТЭ осуществляли мониторинг ремонтных работ. Работы были завершены 31 января.

За время перемирия военные фиксировали меньше обстрелов Запорожья и Никополя со стороны оккупированной ЗАЭС, хотя они все равно были. Украинская сторона никогда не наносила ударов в сторону атомной станции.

