Министр обороны Британии признался, что не против похитить Путина

Соответствующее заявление министр сделал, стоя недалеко от киевской многоэтажки, в которую попал российский дрон.

Российский диктатор Владимир Путин заслуживает того, чтобы быть похищенным и переданным в руки правосудия, как это недавно произошло с его венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Такое мнение высказал министр обороны Великобритании Джон Хили в комментарии журналисту Kyiv Independent Крису Йорку.

В пятницу Хили побывал с визитом в Киеве. За несколько часов до этого Россия нанесла один из крупнейших воздушных ударов по украинской столице за все время войны.

Общаясь с журналистом на фоне многоэтажки, в которую попал российский дрон, министр обороны Великобритании ответил на вопрос, кого из мировых лидеров он бы похитил, если бы у него была такая возможность.

"Я бы взял Путина под стражу, привлек бы его к ответственности за эти военные преступления, за то, что я увидел в Буче во время одного из моих первых визитов в Украину, и за похищение некоторых украинских детей, которых я встречал в Ирпене", – сказал Хили.

Журналист даже удивился такой откровенности: "Честно говоря, я думал, что вы уклонитесь от этого вопроса", – сказал он.

Похищение Мадуро: последние новости

Как писал УНИАН, в декабре Ватикан пытался убедить США дать венесуэльскому диктатору Николасу Мадуро возможность бежать в Россию, считая, что Кремль готов "обменять" Венесуэлу на уступки Запада в отношении Украины. Однако план сорвался из-за нежелания самого Мадуро идти на сделку: он не верил в реальность угроз США и демонстративно игнорировал их.

Теперь же Мадуро и его жена Силия Флорес содержатся в разных секциях тюрьмы строгого режима в Бруклине, предназначенной для особо опасных подсудимых. Мадуро находится на одном из верхних этажей вместе с другими высокопоставленными заключенными, но не в одиночной камере, что, вероятно, сделано для его безопасности.

