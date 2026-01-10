Россия расширит 'гибридную войну' в Европе: обозреватель The Independent о признаках угроз

Враждебность со стороны России будет нарастать после объявления о намерениях Великобритании, Франции и Германии разместить войска в Украине.

Британская разведка MI6 предупреждает о растущей опасности со стороны режима Владимира Путина, который провоцирует новую "эру неопределенности". Как пишет в колонке для The Independent советник по стратегическим коммуникациям Крис Блэкхерст, который ранее был редактором этого издания, враждебность со стороны России будет только нарастать. Особенно после декларации о намерениях Великобритании, Франции и Германии разместить войска в Украине, а также после задержания танкера "теневого флота" России у Британских островов с участием Королевского флота.

В разведке предупредили о скрытых атаках в "серой зоне". И это, по мнению автора, не только диверсии, убийства, хакерские атаки, киберпреступность и инциденты с дронами. К ним Россия может добавить экономическую войну, игроками которой станут "негосударственные акторы". Это не российские дипломаты или организации, официально связанные с российским государством, а "частные лица, организации, движения и компании, которые тайно действуют в интересах России".

Вербовка агентов

Автор привел несколько примеров, которые можно отнести к проявлениям такой войны.

Например, австрийско-немецкий финансист Ян Марсалек, который был операционным директором немецкой компании по обработке платежей Wirecard. Компания обанкротилась в 2020 году после объявления о том, что 1,9 млрд евро, которые она якобы хранила наличными, на самом деле не существовали.

"Почти десять лет до банкротства компании Марсалек работал на российское разведывательное агентство ГРУ. Его должность в Wirecard давала ему доступ к данным и ресурсам, полезным для россиян. Он использовал должность для развития пророссийских связей в Ливии и поощрения потока мигрантов в Европу, который должен был нанести социальный и финансовый ущерб – все это играло на руку Москве", – говорится в статье.

После краха Wirecard и разоблачения Марсалек сбежал в Россию. В конце 2023 года Марсалека снова назвали координатором болгарской шпионской группировки, действовавшей в Великобритании.

Другим примером является мелкий преступник Дилан Эрл, главарь поджога склада в восточном Лондоне, где хранилась помощь Украине, в марте 2024 года. Его онлайн завербовали представители российских наемников из "Вагнера".

"Еще более изощренными и сложными для раскрытия являются россияне или нероссийские структуры, которые работают в коммерческой сфере, в стратегических отраслях, критически важных для обороны и инфраструктуры Европы, таких как оборона и энергетика, и действуют в интересах России, часто по приказу ГРУ или других кремлевских служб. Источники в службах безопасности утверждают, что Москва считает этих участников полезными, поскольку существует определенный уровень разделения: возможность отрицания является основополагающей для стратегии", - пишет Блэкхерст.

Издание также привело в пример дело россиянина Александра Киржнева. Его разыскивает Высший антикоррупционный суд Украины, заочно обвиняя в организации мошенничества против Украины путем использования фальшивой американской компании для выполнения заказа на боеприпасы.

Как пересказывается в статье, украинская государственная компания "Артем" разместила многомиллионный заказ на 152-мм и 155-мм снаряды у поставщика из Флориды и осуществила авансовый платеж. Проблема заключалась в том, что флоридская компания не имела возможности выполнить заказ:

"Отвлекая драгоценные украинские деньги, отнимая их время и усилия, заставляя их думать, что крайне необходимые военные поставки поступают, хотя их не было, якобы действия Киржнева – независимо от того, были ли они осуществлены по указанию или нет – олицетворяют цели России в "серой зоне": отрицаемая деятельность частного сектора, которая приближает Кремль к его стратегическим целям, сея неопределенность на этом пути".

Деятельность РФ в "серой зоне" расширится

При этом не всегда успешны попытки отрицать причастность России к подобным операциям. Как пишет автор, в октябре 2022 года Юрий Орехов был одним из пяти граждан России, которым в Нью-Йорке было предъявлено обвинение в глобальной афере с закупками. Орехов и его компании впоследствии были внесены в санкционный список Министерства финансов США.

В обвинениях отмечалось, что пятеро пытались незаконно получить американские военные технологии и нефть, подпадавшую под эмбарго, используя множество транзакций с участием фиктивных компаний и криптовалюты. Ключевым в этом было якобы использование зарегистрированной в Германии компании для "контрабанды сотен миллионов баррелей нефти из Венесуэлы российским и китайским покупателям", согласно данным Министерства юстиции США. Но после разоблачения схемы прокурор США Бреон Пис прямо связал Орехова и других с интересами России в Украине.

"Когда мы думаем о российской агрессии и попытках посеять раздор среди западных союзников, нам следует расширить наше представление о том, как далеко Кремль готов зайти во всех сферах жизни, чтобы вызвать разрушение и распространить беспокойство", - добавил автор.

Блэкхерст отметил серьезные масштабы темной сети "серой зоны" России и серьезный потенциальный ущерб, который Москва может нанести уязвимым целям, используя отрицательных игроков.

Гибридная война России в Европе

Напомним, что эксперты оценивают угрозу дронов, связанных с РФ, для европейской инфраструктуры, как высокую. А то, что страны НАТО вынуждены отправлять военных для урегулирования этих угроз, уже является характеристикой гибридной войны.

Проявлениями гибридной войны, которая включает не только атаку на инфраструктуру, но и вмешательство в избирательный процесс, Россия пытается посеять раздор в Европе, оценивал шведский генерал Майкл Клаессон.

