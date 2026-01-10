От недели до месяца: эксперт рассказал, когда киевлянам ждать тепла в домах

Еще до последней атаки на Киев энергетическая инфраструктура была сильно повреждена.

Из-за последнего массированного удара россиян по энергетической инфраструктуре Киева воду из отопительных систем домов пришлось начать сливать. Бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков рассказал УНИАН, сколько времени может занять частичное и полное восстановление тепла в домах киевлян.

Сколько времени может занять полное завершение ремонтных работ? Есть ли какие-то ориентировочные сроки?

Враг уже десятки раз наносил массированные дроново-ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, в том числе и Киева. По оценкам, около 60% энергетического оборудования было повреждено или разрушено, поэтому ситуация крайне сложная и была таковой еще до последней атаки. Я говорю обо всей энергосистеме в целом. Украина уже потеряла Запорожскую и Каховскую электростанции, значительная часть тепловых электростанций уничтожена, гидроэлектростанции и теплоэлектроцентрали тоже подвергались тяжелым ударам и не раз.

Последний обстрел серьезно ударил по теплоэнергоцентралям, которые обеспечивают теплом около 60-70% жилых домов Киева, который отапливается за счет ТЭЦ, электроцентралей и районных котельных. Но точный масштаб разрушений пока еще оценивают, насколько мне известно.

При минусовых температурах, чтобы не допустить повреждения внутренних систем отопления в домах – труб и батарей, – воду из них вынуждены сливать, и это правильно. Они все правильно делают. Иначе при морозах в -10…-15 °C система может быстро замерзнуть, а восстановить ее удастся только весной.

Поэтому трудно сказать, за сколько восстановится все теплоснабжение. Я думаю, что это вопрос не одной недели. Энергетики сейчас работают над этим, но это будет постепенно.

Сначала это будут десятки домов - где-то 50, 70 или 100. Но атаки могут повториться хоть завтра или через несколько дней, и это снова приведет к новым разрушениям. Поэтому украинцы должны быть готовы к отключениям электроэнергии, воды и тепла - как на короткое время, так и надолго. В худшем сценарии перебои могут длиться две-три недели.

Неделя - это минимальный срок для частичного восстановления. При оптимистичных условиях, без повторных ударов, полное восстановление теплоснабжения может занять как минимум месяц, я так думаю.

Почему во время морозов коммунальщики сливают воду из систем отопления и что будет, если этого не сделать?

Если при морозе –10…–15 °C не слить воду из системы отопления, уже за сутки возникает критический риск. Вода в трубах и батареях замерзает, они трескаются, и подать тепло в такой дом становится невозможно - даже если генерацию впоследствии восстановят. Мы получим второй Алчевск (авария на объектах ЖКХ в Алчевске Луганской области зимой 2006 года, когда система отопления в городе просто замерзла из-за своевременно не слитой из системы воды - УНИАН). В таком случае придется ждать потепления, чтобы проводить ремонт. Технически заполнить систему обратно не сложно: при наличии теплоносителя это занимает несколько часов.

Стоит ли киевлянам уезжать из города из-за отсутствия тепла?

Если говорить именно о возможности пребывания в городе, то ситуацию стоит оценивать трезво. Мы не знаем, что будет завтра и не произойдут ли новые удары. Именно поэтому я неоднократно подчеркивал: нужно быть готовыми заранее иметь вариант выезда - к родственникам, друзьям или знакомым за город, в села или районные центры, где есть стабильное, традиционное отопление. Это может быть на сутки, несколько дней или неделю, чтобы просто переждать сложный период.

Прежде всего это касается детей, пожилых людей. Оставлять их в домах без тепла, когда неизвестно, когда его восстановят и не будет ли повторных атак - нелогично. Даже если отопление появится, нет гарантии, что ситуация не ухудшится снова.

Вывезли самых уязвимых, взрослые могут вернуться, выйти на работу, посмотреть, как развивается ситуация. Если все стабилизируется - поехали, забрали родных и вернулись. В этом нет паники или чего-то чрезвычайного - это обычный здравый смысл.

Есть ли в таких условиях у украинцев шанс пережить этот отопительный сезон?

У нас сохраняется атомная генерация и разветвленная система распределения электроэнергии. Да, не хватает трансформаторов и оборудования, часть из них уничтожена, и вопрос, где брать замену и как быстро ремонтировать, остается сложным.

При этом ситуация зависит от дальнейших атак и под угрозой могут оказаться и газораспределительные станции, которые обеспечивают крупные города - вполне вероятно, что они станут одной из следующих целей. А если завтра по Киеву прилетят пять "Орешников"?

По моему мнению, никакие инженерные укрытия или так называемые "черепахи" над подстанциями не способны реально защитить энергетическую инфраструктуру. Единственная эффективная защита – это мощная противовоздушная оборона. Именно на этом нужно сосредоточиться вместе с международными партнерами.

Есть информация, что Троещинская ТЭЦ полностью разрушена. Соответствует ли она действительности?

В начале войны один из энергоблоков уже был поврежден, затем пострадал и второй. Впрочем, осталось резервное оборудование – котлы, которые способны производить тепло даже без работающих энергоблоков. Конечно, повреждения серьезные, но энергетики постепенно восстанавливают ее – все, я думаю, зависит от наличия оборудования.

справка Иван Плачков Бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков — украинский государственный деятель, специалист в области энергетики и коммунального хозяйства. В 1990-х годах работал на предприятии «Киевэнерго», постепенно поднявшись до должности главы правления компании. В 1999 году почти год занимал должность министра энергетики в правительстве Валерия Пустовойтенко, после чего снова вернулся на прежнюю должность в «Киевэнерго», где работал до 2005 года. В 2005–2006 годах повторно занимал должность министра топлива и энергетики Украины в правительстве премьера Юрия Еханурова. С августа 2006 по ноябрь 2007 — председатель Одесской облгосадминистрации. В 2007—2008 годах — советник Президента Украины Виктора Ющенко.

