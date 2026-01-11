Недавно открытый небесный объект может помочь разгадать космическую тайну

Ученые обнаружили газовое облако без звезд, которое по размерам напоминает полноценную галактику.

Астрономы, возможно, обнаружили ранее неизвестный тип астрономического объекта под названием Cloud-9. Как пишет CNN, он может пролить свет на темную материю, одну из величайших загадок Вселенной.

Ученые никогда непосредственно не наблюдали темной материи – этого загадочного вещества, которое формирует космос и придает ему структуру. Считается, что темная материя составляет 85% всей материи во Вселенной, и ее можно обнаружить благодаря ее гравитационному воздействию.

Согласно новому исследованию, опубликованному в издании The Astrophysical Journal Letters, Cloud-9 считается облаком темной материи, которое может быть остатком формирования галактик с ранних дней существования Вселенной.

Недавние наблюдения, сделанные с помощью космического телескопа Хаббл, показали, что Cloud-9 не имеет звезд. Поэтому, в отличие от обычных галактик, Cloud-9 темная. И ее можно было бы спутать со слабой карликовой галактикой или небольшой галактикой, состоящей примерно из нескольких миллиардов звезд. Такие галактики малы по сравнению с нашей Млечной дорогой, которая содержит сотни миллиардов звезд.

Команда исследователей отметила, что Cloud-9 все еще может превратиться в галактику. Если объект накопит больше массы, газ в облаке разрушится и фрагментируется, что приведет к образованию звезд, превратив Облако-9 в галактику позднего цветения.

"Это облако – окно в темную Вселенную. Теоретически мы знаем, что большая часть массы во Вселенной, как ожидается, состоит из темной материи, но трудно обнаружить это темное вещество, поскольку оно не излучает свет. Cloud-9 дает нам редкую возможность увидеть облако, в котором преобладает темная материя", – заявил в своем заявлении соавтор исследования Эндрю Фокс, астроном из Научного института космического телескопа в Балтиморе.

Существует теория, что темная материя возникла в результате Большого взрыва, который привел к созданию Вселенной 13,8 миллиарда лет назад, и образует космические облака, которые никогда не накапливали достаточно газа для образования звезд.

Cloud-9 впервые была обнаружена три года назад во время исследования водородного газа вблизи галактики Мессье 94 с помощью сферического телескопа с апертурой пятисот метров, или FAST, в китайской провинции Гуйчжоу.

Объект получил свое название, потому что это девятое газовое облако, найденное на окраине спиральной галактики Messier 94. Незначительные искажения газа свидетельствуют о возможном взаимодействии между облаком и галактикой.

Будущие наблюдения и открытия других объектов, подобных Cloud-9, могут привести к более глубокому пониманию темной материи, формирования и эволюции галактик, а также ранних дней существования Вселенной.

