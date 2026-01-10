В Испании призвали Европу создать собственную армию на фоне угроз Трампа

Также в МИД Испании высказались о поддержке Украины.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Европа должна интегрировать свою оборонную промышленность, чтобы иметь собственные средства сдерживания, "не завися от третьих сторон", а также "двигаться в направлении создания европейской армии". Об этом он сказал в интервью EFE.

По его словам, вмешательство США в Венесуэлу или угрозы Дональда Трампа в отношении Гренландии свидетельствуют о "попытке изменить правила международного порядка".

Поэтому именно сейчас, как отметил Альбарес, Европа должна осознать "свою силу" и подтвердить свои принципы, которые заключаются в том, чтобы не допускать войны на континенте и "никогда не использовать принуждение как инструмент внешней политики".

Кроме того, министр подтвердил поддержку Испанией Украины, отстаивает уважение к ее суверенитету и территориальной целостности, а также выступает за участие в возможной миротворческой миссии в будущем.

В то же время в Москве предупреждали, что развертывание международных войск она будет расценивать как угрозу, на что Альбарес ответил:

"Единственной угрозой для Украины и безопасности Европы являются именно российские войска в Украине. Ни Украина, ни ЕС, ни НАТО никогда не были угрозой для России".

Также дипломат, отстаивающий "лидерство" Испании в ЕС, сожалеет, что после "десятилетий прочного союза" между Вашингтоном и Брюсселем, в США появилось правительство Трампа, которое имеет "другие взгляды".

По его мнению, в таком случае европейцы не должны "уступать".

В то же время министр не считает, что угрозы американского лидера в отношении Гренландии приведут к распаду НАТО.

"Я даже не рассматриваю это как гипотезу", - заверил он, подчеркнув, что только гренландцы и датчане могут решать вопросы территориальной целостности и суверенитета страны.

Испания и Украина - последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Испания поможет Украине с дефицитными ракетами для ПВО. По его словам, страна-партнер последовательно выполняет двустороннее соглашение о безопасности с нашим государством.

"Это большой дефицит для нас в зимний период. Большой дефицит. И здесь конкретный пакет - 40 ракет для систем ПВО Iris-T. Общий объем пакета - 300 млн. Это существенно нам поможет", - заверил украинский лидер.

Также сообщалось, что Испания готовит пакет помощи Украине на 615 млн евро. Кроме этого пакета, Испания также планирует ввести новый финансовый инструмент помощи Украине, привлекая туда 200 млн евро.

"Этот инструмент будет координироваться новым испанским офисом, который будет заниматься восстановлением Украины. В течение двух месяцев этот офис начнет работать и будет помогать модернизацией, расширением инфраструктуры, которая пострадала от российских нападений. Потому что сейчас это очень критический момент для украинского общества - энергетический сектор и транспорт", - рассказал премьер-министр Испании Педро Санчес.

