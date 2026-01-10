Ветеринар рассказала, зависит ли здоровье, интеллект и преданность собаки от породы.

Многие думают, что только породистые собаки могут быть здоровыми и послушными, но это далеко не всегда так. Метисы порой живут дольше и ничуть не хуже поддаются дрессировке. Мы обратились к эксперту, чтобы разобраться, почему дворняги лучше породистых - правда ли это на самом деле и насколько порода влияет на здоровье и интеллект.

Ранее мы рассказывали, какие собаки хорошо ладят с детьми - 5 лучших пород.

Почему дворняги самые здоровые - правда ли это

Как рассказала в комментарии УНИАН ветеринар Елизавета Бабий, собака, являющаяся смесью двух пород - то есть, по сути беспородная - называется метис. Однако на самом деле сложно сказать, у каких собак здоровье будет крепче - у дворняги или у породистой. "Проблемы существуют у обоих видов: и у метисов, и у породистых. Но у породистых собак можно почти на 100% спрогнозировать, какие это будут болезни, потому что они характерны для определенной породы. В случае с метисами это будет сложнее", - говорит ветеринарный врач.

Видео дня

Например, метисы, рожденные от домашних собак и выращенные в семье, обычно крепкие и почти не имеют проблем со здоровьем. Но у собак, которых взяли с улицы, чаще бывают вирусные заболевания и другие осложнения:

У метисов часто встречаются различные паразитарные поражения, но это все сугубо индивидуально и предсказать невозможно. У породистых собак обычно есть характерные для их породы склонности и типичные проблемы со здоровьем. Ответственный заводчик или владелец питомника обычно предупреждает будущих владельцев, на какие именно риски стоит обратить внимание у этой породы.

Почему породистые собаки чаще болеют

По словам Елизаветы Бабий, к сожалению, породистые собаки часто болеют. Дело в том, что порода - это набор признаков, прежде всего внешних, которые человек стремится закрепить: "Для этого отбирают собак с наиболее выраженными чертами и скрещивают между собой, чтобы передать их генетически. Но на практике это нередко приводит к близкородственным парам - и получается, что определенный процент генетических заболеваний передается по наследству".

Яркий тому пример - британские кошки: милые висячие ушки на самом деле свидетельствуют о слабости хрящей, которая влияет не только на уши, но и на локтевые и тазобедренные суставы, объясняет специалист. Если бы не наследственные искажения селекции, то разницы между здоровьем породистых животных и метисов почти не было бы. Но из-за стремления человека закрепить определенный признак, здоровье часто страдает - поэтому породистые животные и болеют чаще, чем метисы.

Разница в продолжительности жизни собак также обусловлена генетикой. Породистые собаки похожи между собой и спариваются внутри ограниченного генотипа, тогда как метисы постоянно смешивают разную генетику, что обновляет их "кровь":

Получается, идет постоянное обновление - и для генотипа, для здоровья, для продолжительности жизни это лучше. Поэтому могу сказать - не намного, но метисы живут дольше.

Что лучше - дворняжка или породистая собака для квартиры

По словам ветеринара, потребность в движении для собаки зависит не только от того, породистая она или нет, но и от конкретной породы и индивидуального темперамента. Представление, что крупные собаки всегда более активны, чем мелкие, ошибочно: например, небольшие джек-расселы или терьеры могут требовать гораздо больше движения, чем некоторые крупные породы. То же самое касается и метисов - они бывают как спокойными, так и очень энергичными.

"Английские породы в основном спокойные, уравновешенные, даже в плане физической активности - то есть, они двигаются, но не так много, как могли бы. Совсем другое дело лайки или хаски, которых пытаются содержать в квартире - в норме эта собака должна бегать от 20 до 40 км в сутки. Каждый божий день", - рассказывает специалист.

Собака, по словам эксперта, в любом случае должна двигаться, но нужно учитывать ее психоэмоциональное, физическое и, конечно же, наследственное состояние.

Поддаются ли дрессировке дворняги

Кто умнее: дворняги или породистые собаки? Считается, что дворняжки - умнее, особенно, когда речь идет об уличных животных. Мол, образ жизни заставляет их приспосабливаться и становиться смекалистыми - например, не раз было замечено, как уличные собаки переходят проезжую часть исключительно по пешеходному переходу и на зеленый свет.

По словам ветеринара, однозначно сказать нельзя, что метисы умнее породистых собак - все зависит и от конкретного метиса, и от породы. "К примеру, сегодня популярна порода мальтипу - смесь мальтийской болонки и пуделя. Если болонка имеет средний уровень интеллекта, то пудель - чрезвычайно умная собака. Мальтипу тоже хорошо запоминают обучение и подходят в качестве собак-компаньонов. И, если сравнивать обычного дворового метиса и мальтипу или пуделя, то эти породы будут умнее", - поясняет специалист.

В то же время прямой корреляции между породой и уровнем интеллекта не обнаружено.

Если же говорить о дрессировке собак, то она зависит не столько от интеллекта, сколько от памяти, темперамента и мотивации, например, любви к еде. Некоторые собаки со средним уровнем интеллекта быстро выполняют команды за лакомство, тогда как служебные породы легко дрессируются благодаря генетически закрепленным навыкам:

Инстинктам невозможно научить - например, охранным способностям: собака может спокойно лежать на территории и контролировать ее без активного вмешательства. Это результат ее генетической памяти, а не тренировок или логики.

Преданность у собак - вопрос спорный, так как многое зависит не от породы или беспородности, а от их жизни, говорит ветеринар. Например, после начала войны в Украине 22 февраля многие люди оставляли своих породистых собак, купленных за большие деньги. Когда эти животные попадали в приюты и новые семьи, они показывали такую же преданность, как и метисы - то есть, дело не столько в породе, сколько в опыте собаки.

"Поэтому не бойтесь брать собак из приюта: метис ли это или чистокровная собака - не имеет значения. Они умеют любить всей душой, одинаково преданы и защищают хозяина. Я работаю с животными уже девять лет и вижу: настоящая любовь к хозяину измеряется сердцем, а не родословной", - говорит врач.

Вас также могут заинтересовать новости: