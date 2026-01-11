Пользователи сети рассказали, какие у них расходы на питание.

Цены на продукты - очень полезный критерий для понимания качества жизни в выбранной стране. При этом в последние годы цены на продукты питания в Украине - одна из самых насущных тем для населения. Люди активно обсуждают, сколько уходит на еду в месяц, и способы экономии на форумах и в соцсетях, а также делятся опытом о том, как сильно может отличаться бюджет на пропитание в зависимости от состава семьи, вкусов и подхода к покупкам.

Сколько процентов от зарплаты должно уходить на еду в Украине - теория и практика

По данным аналитиков из компании "Picodi", в среднем, украинцы тратят 41,6% от своей зарплаты на питание. Это примерный среднестатистический показатель, и некоторые люди могут быть с ним не согласны.

Один из пользователей форума Kidstaff под ником "Банка з медом" задал вопрос соотечественникам, он спросил: "Сколько вы тратите на еду в месяц?" и получил массу комментариев.

"Сколько уходит на еду в месяц на вашу семью? Если покупаете в супермаркетах сбалансированно, все, что хочется - фрукты, овощи, сыры, мясо, морепродукты, крупы не шлифованные, рис, чечевицу. Не подсчитывали? Больше 25.000 выходит? Если не супермаркеты, то где покупаете? И сколько человек в семье?"

Сам автор комментария добавил, что его семья из двух человек тратит на продукты от 25 до 33 тысяч гривень в месяц, в зависимости от количества праздников. И даже 25 тысяч для них - это необходимый минимум.

Другой юзер поделился своим опытом экономии: в семье из трех человек они покупают продукты по скидкам, готовят дома и стараются не выбрасывать остатки еды, благодаря тщательному планированию и контролю сроков годности. Так удается удержать расходы на уровне 20 тысяч гривень в месяц.

"Всё по акциям. Нас трое. Готовлю сама. Из продуктов не выбрасывается ничего, четко отслеживаю сроки и потребности. Должна вписаться в 20000".

Но не всем удается тратить так мало. Один из участников форума пишет, что у него никак не выходит уложиться в 30 тысяч гривень на питание, хотя он и признает, что у кого-то расходы могут быть и меньше.

"Меньше 30 тыс на питание, к сожалению, не получается. Но мы не образец среднестатистической семьи. Знаю, что можно экономнее".

Если говорить о средних расходах на одного человека, то пользователи называют сумму примерно в 10-12 тысяч гривень в месяц. Один из участников беседы даже поинтересовался, сколько еды надо на 1 человека, чтобы выполнить суточную потребность.

При этом семье из четырех человек, где люди готовят дома и иногда позволяют себе обеды в кафе, приходится тратить до 45 тысяч гривень в месяц, то есть около полутора тысячи гривень в день.

"Думаю, 45+, но не сильно. Считала в день - 1000+ грн, если дома готовить. Но бывает и покупается в кафе. 4 человека".

Многие отмечают, что экономить можно, если внимательно планировать покупки: искать скидки и акции, брать продукты с большим сроком годности, самим готовить и стараться не выбрасывать еду. Это помогает уменьшить ежемесячные расходы, не отказываясь от полноценного питания.

В целом, разброс расходов на продукты в Украине показывает, что все зависит от размера семьи, привычек и образа жизни. У кого-то вся зарплата уходит на еду, а кто-то не может заставить себя снизить траты ниже определенного уровня. Тем не менее все сходятся в том, что цены на продукты в Украине за последнее время действительно выросли, из-за чего личные привычки питания нередко приходится менять.

