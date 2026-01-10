Рада может лишить права на отсрочку еще одну категорию мужчин старше 25 лет, - нардеп

Сергей Бабак отметил, что соответствующий законопроект уже обсуждается в Верховной Раде.

Верховная Рада планирует лишить права на отсрочку от мобилизации мужчин старше 25 лет, которые поступают в высшие, предвысшие и профессиональные учебные заведения. Об этом заявил народный депутат, председатель комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в эфире телемарафона.

"Сейчас в Верховной Раде, в Комитете по безопасности, обороне и разведке, есть один из законопроектов, который, конечно, не может ограничивать право на образование, но может ограничивать право на отсрочку. И один из этих законопроектов как раз готов ко второму чтению и говорит о том, что мужчины в возрасте 25+, которые будут поступать в высшие учебные заведения, профессиональные предвысшие или профессиональные учебные заведения, не будут иметь право на отсрочку. Это радикально достаточно, но это нужно делать, если мы говорим о безопасности нашей страны", - поделился он.

Нардеп отметил, что до 2022 года в Украине в системе высшего, профессионального предвысшего образования в среднем обучались около 30 тысяч мужчин старше 25 лет. По состоянию на 1 сентября 25 года их насчитывалось уже около 250 тысяч человек.

"Государство не может ограничить право на образование, конечно, но между тем будет проверять, как эти люди на самом деле учатся. И Государственная служба качества образования уже провела большое количество проверок, в результате которых было отчислено почти 50 тысяч человек, которые на самом деле не учились, а только формально прятались в этих учебных заведениях", - объяснил Бабак.

Нардеп добавил, что также проверялось руководство учебных заведений. По его словам, уже есть восемь уголовных дел по массовому набору таких людей в учебные заведения.

В каких случаях отсрочку от мобилизации могут отменить досрочно

Ранее адвокат АБ Романа Сацыка Мария Ганина рассказала, что комиссии ТЦК и СП имеют право отменить действующую отсрочку, если исчезло или изменилось основание, на котором она была предоставлена.

Адвокат отметила, что если основание для отсрочки остается в силе, то система, вероятно, не потребует дополнительных действий. Если же основание для отсрочки, которое проверяется системой, закончилось или отменено, ТЦК может выдать отказ в продлении отсрочки. Во время этого процесса система будет проверять актуальность данных.

Например, если в реестрах видно, что старшему ребенку в многодетной семье исполняется 18 лет через два месяца, то отсрочку мужчине обычно дают на два месяца. Кроме того, Ганина заявила, что бронирование могут прекращать достаточно быстро, если предприятие, где работает военнообязанный, теряет статус критичности.

