Северокорейские межконтинентальные баллистические ракеты имеют дальность полета более 10 000 км.

Северная Корея имеет различные типы ракет, в том числе – межконтинентальные баллистические ракеты, способные нести ядерное оружие. Ресурс Wion рассказал, какие баллистические и гиперзвуковые ракеты имеет в своем арсенале КНДР, и какую угрозу они могут представлять.

Hwasong-7

Северная Корея имеет около 300 ракет Hwasong-7 с дальностью полета 1200–1500 км. Этот радиус охватывает всю территорию Южной Кореи и Японии.

Hwasong-17

Это двухступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета, работающая на жидком топливе. Она была испытана в 2022 году. Эта ракета несет полезную нагрузку 2000-3500 кг и потенциально может достигать континентальной территории Америки.

Hwasong-19

Межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong-19 работает на твердом топливе. Пхеньян испытал ее еще в октябре 2024 года. Заявленная дальность ракеты превышает 10 000 км.

Hwasong-20

Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong-20 была представлена Северной Кореей в октябре 2025 года. Конструкция из углеродного волокна с самым мощным северокорейским твердотопливным двигателем, развивающим тягу 1971 килоньютон.

В материале также говорится, что Северная Корея смогла уменьшить ядерные боеголовки для баллистических ракет. Их миниатюризацию подтвердило в 2017 году Агентство оборонной разведки США.

Гиперзвуковое оружие КНДР

Северокорейские ракеты Hwasong-8 и Hwasong-16В оснащены гиперзвуковыми планерными боеголовками. Они способны развивать скорость более 5 Мах. Кроме того, они маневренны, что дает им возможность обходить традиционные средства ПВО.

Другие особенности ракет КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ранее приказал разработать систему MIRV. Такие ракеты как Hwasong-17 и Hwasong-20 обладают достаточной грузоподъемностью, чтобы нести сразу несколько ядерных боеголовок и приманок.

Кроме того, особенностью являются рельсовые пусковые установки.

"Рельсовые ракетные системы имеют преимущества в плане скрытности и мобильности, что затрудняет их обнаружение перед запуском", – объясняют авторы.

Какую угрозу представляют ракеты Северной Кореи

Ракета Hwasong-7 может поразить цели по всей Южной Корее за считанные минуты. К тому же, гиперзвуковые системы сокращают время предупреждения до примерно одной минуты для южных регионов страны.

Что касается глобальной угрозы, то северокорейские межконтинентальные баллистические ракеты имеют дальность полета более 10 000 км. Они оснащены миниатюрными боеголовками, что кардинально меняет глобальный баланс сдерживания и расчеты безопасности.

