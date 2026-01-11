На Солнце произошло несколько выбросов: будет ли магнитная буря 11 января (график)

Большая часть этих вспышек пройдет мимо нашей планеты, но есть вероятность касательного удара.

За последние дни на Солнце зафиксировали несколько слабых выбросов корональной массы. Ожидается, что большая часть из них пройдет мимо нашей планеты, однако слабая магнитная буря 11 января все же ожидается. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Как сообщается, сохраняется небольшая вероятность слабого касательного воздействия этих выбросов по Земле. Ожидается, что значительного влияния они, скорее всего, не окажут, но сегодня есть вероятность касательного удара.

"Это может привести к отдельным периодам повышенной геомагнитной активности с шансом кратковременного усиления до уровня G1", - прогнозируют специалисты.

Видео дня

Магнитные бури - как защититься

Слабые магнитные бури уровня G1 обычно не несут серьёзной угрозы, однако у метеочувствительных людей могут вызывать головную боль, усталость и скачки давления.

Чтобы снизить их влияние, важно поддерживать водный баланс, избегать переутомления и недосыпа. В дни геомагнитной активности рекомендуется сократить потребление кофе и алкоголя, больше гулять на свежем воздухе и отдавать предпочтение лёгкой пище. Полезны спокойный режим дня, умеренная физическая активность и контрастный душ.

Вас также могут заинтересовать новости: