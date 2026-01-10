'Помощь уже в пути': в США анонсировали 'конец кошмара' в Иране

Из Вашингтона сегодня раздаются заявления, призванные напугать иранский режим.

В Вашингтоне продолжают нагнетать атмосферу напряженности вокруг массовых протестов в Иране. Так, приближенный к президенту Трампу конгрессмен-республиканец Линдси Грэм сделал заявление, намекающее на возможность прямого вмешательства США в ситуацию.

В соцсети X он опубликовал пост, в котором обратился к иранскому народу.

"Ваш длительный кошмар скоро закончится. Ваше мужество и решимость положить конец угнетению заметил президент США и все, кто любит свободу. Когда президент Трамп говорит: "Сделаем Иран снова великим", это означает, что протестующие в Иране должны победить аятоллу", - написал Грэм.

По его словам, Трамп понимает, что Иран "никогда не будет великим", пока у власти находится аятолла Али Хаменеи и его приспешники.

"Всем, кто жертвует собой в Иране, да благословит Господь. Помощь уже в пути", – добавил Грэм.

Ситуация вокруг Ирана: последние новости

Как писал УНИАН, ранее сегодня Дональд Трамп опубликовал в соцсети два сообщения, которые можно трактовать как готовность вмешаться в ситуацию с протестами в Иране. Он, в частности, выразил убеждение, что иранский народ стремится к свободе, и заверил, что США готовы помочь.

Между тем министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал власти Ирана прекратить насилие против протестующих и обратился к международному сообществу с требованием усилить давление на иранский режим за репрессии и поддержку войны России против Украины.

