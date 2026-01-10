РФ готовится атаковать Украину новыми ракетами: стали известны характеристики этого оружия

В частности, россияне завершили производство экспериментальных образцов гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования Х-99.

Россияне завершили производство экспериментальных образцов новых ракет и планируют испытать их на территории Украины. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал "єРадар".

Отмечается, что враг готовится к применению, в частности, новой крылатой ракеты воздушного базирования Х-БД-К. Ее носителем станет стратегический бомбардировщик Ту-95МС.

По данным Telegram-канала, скорость полета ракеты составляет до 900 км/ч, а заявленная дальность - 3000 км. Она является аналогом Х-101, но отличается измененной системой наведения и высотой полета (30-70 метров от плоскости земли).

Видео дня

Также заявляется о создании гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования Х-99. Ее носителем станет стратегический бомбардировщик Ту-160М.

В Telegram-канале поделились, что скорость полета Х-99 составит до 6600 км/ч, а дальность - до 5500 км.

Кроме того, россияне собираются применить по территории Украины гиперзвуковую авиационную противокорабельную ракету Х-МЦ. В Telegram-канале отметили, что ее носителем может быть практически любой стратегический бомбардировщик.

Заявленная дальность Х-МЦ составит до 900 км, а скорость полета - до 4200 км/ч. В Telegram-канале подчеркнули, что фактически эта ракета является аналогом X-22.

Отмечается, что испытание новых ракет связано с нехваткой иностранных комплектующих.

"Производство новых ракет полностью зависит от российских компонентов, без иностранных запчастей, а значит, качество и точность будут ужасными, что будет представлять максимальную опасность для гражданского населения", - добавили в Telegram-канале.

Как можно защитить Украину от ракет и дронов

Ранее военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отреагировал на массированный обстрел Украины россиянами в ночь на 9 января. Он отметил, что в мире нет ПВО, которая на 100% все сбивает, но эффективное укрепление украинской противовоздушной обороны возможно.

Гетьман отметил, что Patriot имеет вероятность уничтожения воздушной цели 70%. Он подчеркнул, что Украина является самой большой страной в Европе, из-за чего нам нужно в 100 раз больше средств противовоздушной обороны, чтобы защититься от вражеских ракет и дронов.

Вас также могут заинтересовать новости: