Электроснабжение в Киеве восстановлено, плановые графики возвращаются, - Минэнерго

По словам энергетиков, проблемы были не только из-за российских обстрелов, но и из-за непогоды.

Энергетики восстановили более-менее стабильное электроснабжение в Киеве, поэтому столица снова будет жить по плановым графикам вместо экстренных отключений света. Об этом сообщил в эфире телемарафона заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

По его словам, в Киеве восстановлено электроснабжение для всех потребителей.

"В столице за сутки энергетики восстановили электроснабжение для 648 тысяч абонентов. В Киевской области за сутки свет вернули для 313 тысяч семей. Из них 90 тысяч были обесточены в результате боевых действий, еще 223 тысячи - из-за сложных погодных условий. По состоянию на вечер без электроснабжения остаются около 60 тысяч потребителей", - отметил чиновник.

Он отметил, что энергетики продолжают восстановительные работы и постепенно стабилизируют работу энергосистемы, которая в целом остается объединенной и целостной, несмотря на непогоду и российские атаки.

Вместе с тем, по словам Колесника, после массированной атаки прошлой ночью сложной остается ситуация в Днепропетровской области, где до сих пор обесточены 53 тысячи абонентов.

Чиновник подчеркнул, что на работу энергосистемы существенно повлияли не только российские удары, но и неблагоприятная погода: ледяной дождь, мокрый снег, гололед и сильные порывы ветра, из-за которых произошли многочисленные обрывы линий электропередач. Именно из-за непогоды, по состоянию на 16:00, без электроснабжения полностью или частично оставались 366 населенных пунктов в нескольких областях, больше всего - в Киевской и Черниговской.

Как писал УНИАН, ранее в компании ДТЭК сообщали, что ситуацию с энергообеспечением столицы удалось стабилизировать: в большинстве районов города и области экстренные отключения отменили, и энергетики начали возвращаться к плановым графикам. В то же время в Бориспольском и Броварском районах ограничения временно сохранялись, а в местах, где ликвидируют последствия вражеских атак, восстановление электроснабжения требует больше времени.

Из-за перебоев с электроэнергией в Киеве временно останавливали работу системы водо- и теплоснабжения, а также электротранспорта на обоих берегах города. "Киевпастранс" сообщал о запуске дублирующих автобусных маршрутов, в частности вместо Борщаговского скоростного трамвая, который прекратил движение из-за отсутствия напряжения. После устранения аварийной ситуации постепенно восстанавливается общее питание и работа городской инфраструктуры.

