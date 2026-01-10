АРМА продало фирмам зятя Левочкина 460 гектаров земли в Карпатах

Средняя стоимость одной сотки приобретенной на аукционе земли составляет около 2 тыс. грн.

Агентство розыска и менеджмента активов (АРМА) продало 460 га земли на полонине Боржава в Закарпатской области. Земля продана в собственность структур, связанных с семьей Сергея Левочкина, сообщила "Экономическая правда" со ссылкой на результаты аукционов.

Отмечается, что аукционы прошли в четверг, 8 января. Земли были разделены на три лота, по которым одновременно провели три аукциона

Участок площадью 26,7366 га за 5,4 млн грн (стартовая цена 10,4 млн грн) приобрел Андрей Винграновский. Также он стал владельцем 199,1488 га, заплатив 39,1 млн грн при стартовой цене 75,2 млн грн. Участок площадью 234,77 га за 45 млн грн (стартовая 88,2 млн грн) приобрел Игорь Власюк.

Видео дня

"Таким образом, средняя стоимость одной сотки приобретенной на аукционе земли составляет около 2 тыс. грн. В ноябре 2024 года в АРМА рассчитывали получить за эти земли более 1 млрд грн", - говорится в материале.

Как пишет издание, Винграновский является владельцем ООО "Омбри Инвестмент", которая входит в "корпоративную группу семьи Левочкиных". Он также является мужем Юлии Левочкиной. А Власюк является основателем ООО "Боржава Эсет", конечным бенефициарным владельцем которой является Винграновский.

Исключение Левочкина из парламентского комитета

Напомним, что Сергей Левочкин был главой Администрации президента-предателя Виктора Януковича. Также избирался в Верховную Раду, в частности, в 9-й созыв от запрещенной пророссийской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь". Был одним из руководителей партии и фракции ОПЗЖ. Фигурант шести антикоррупционных расследований.

Политика был уличен в распространении пророссийской пропаганды, он фигурировал в деле о финансировании терроризма. Как писал УНИАН, в марте 2023 года он был исключен из состава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Вас также могут заинтересовать новости: