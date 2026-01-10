Сибига призвал усилить давление на Иран и высказался по поводу протестов в стране

По словам украинского министра, иранцы заслуживают нормальной жизни.

Поддержка Ираном агрессии РФ против Украины и угнетение собственных граждан является частью той же политики насилия и неуважения к человеческому достоинству. Об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети X.

"Иранский народ заслуживает защиты своих основных гражданских прав, включая доступ к информации и свободу собраний. Иранцы заслуживают нормальной жизни, свободной от страха, жизни в свободе, безопасности и благополучии", - подчеркнул он.

По словам дипломата, Украина, которая преодолела тоталитарный и авторитарный режим, протестовала против притеснений и защищала свои демократические выборы, больше всего ценит гражданские права. Поэтому Сибига призвал власти Ирана воздержаться от насилия против протестующих.

"Мы призываем международное сообщество рассмотреть возможность усиления давления на иранский режим за его насилие против собственного народа и поддержку преступной войны России против Украины", - добавил министр.

Протесты в Иране - что известно

Напомним, недавно в Иране вспыхнули масштабные протесты. По состоянию на 6 января было известно о 35 погибших, а задержано более 1 200 человек. Среди погибших - 29 участников протестов, четверо детей и двое представителей иранских сил безопасности.

В то же время CBS News сообщало, что в Иране на фоне масштабных протестов отключили доступ к интернету. Перебои в работе интернета в стране произошли в тот момент, когда иранцы начали выходить на улицы и выкрикивать лозунги против режима.

В свою очередь сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что США могут убить лидера Ирана Али Хаменеи. По его словам, Америка поддерживает иранский народ.

"Вам нужно понять, что если вы продолжите убивать своих людей, которые требуют лучшей жизни, Дональд Трамп убьет вас. Изменения идут в Иран. Это будут самые большие изменения в истории Ближнего Востока, чтобы разрушить этот нацистский режим. Народ Ирана, помощь уже в пути", - заверил сенатор.

