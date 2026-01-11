США готовятся к отмене санкций против Венесуэлы, - Reuters

Бессент рассказал, что представители МВФ и Всемирного банка уже связались с ним по вопросу Венесуэлы.

Соединенные Штаты Америки могут отменить еще больше санкций, введенных против Венесуэлы, уже на следующей неделе. Это позволит облегчить продажу нефти.

Об этом министр финансов США Скотт Бессент сообщил агентству Reuters. Кроме того, на следующей неделе он планирует провести встречу с руководством Международного валютного фонда и Всемирного банка по возобновлению сотрудничества с Венесуэлой.

По словам американского министра, для восстановления экономики страны могут быть задействованы почти 5 миллиардов долларов замороженных денежных активов Венесуэлы в специальных правах заимствования МВФ.

Ранее он также заявил об отмене санкций на продажу венесуэльской нефти. Известно, что министерство финансов изучало изменения, которые будут способствовать репатриации доходов от продажи нефти, которая в основном хранится на судах, в Венесуэлу.

На вопрос, когда могут быть отменены дополнительные санкции против Венесуэлы, Бессент ответил так: "Это может произойти уже на следующей неделе". При этом министр не уточнил, о каких именно санкциях идет речь.

Введенные Вашингтоном санкции запрещают международным банкам и другим кредиторам сотрудничать с правительством Венесуэлы без лицензии. Однако эти учреждения считают, что ограничения являются препятствием для реструктуризации долга на сумму 150 миллиардов долларов, которую считают важной для возвращения частного капитала в страну.

Бессент рассказал, что представители МВФ и Всемирного банка уже связались с ним по вопросу Венесуэлы. Он отметил, что американский Минфин "готов конвертировать специальные права заимствования Венесуэлы в МВФ, хранящиеся в Фонде, в доллары для использования в восстановлении Венесуэлы", говорится в материале.

Венесуэла в настоящее время имеет около 3,59 млрд СПЗ (специальные права заимствования, – УНИАН), которые по курсу пятницы стоят около 4,9 млрд долларов. Однако пока Каракас не имеет к ним доступа.

Агентство напомнило, что МВФ не сотрудничает с Венесуэлой уже более двух десятилетий. Последний раз фонд проводил официальную оценку экономики страны в 2004 году. А в 2007 году Венесуэла выплатила свой последний кредит Всемирному банку.

По словам источника, Всемирный банк сейчас находится "на начальном этапе изучения возможностей оказания помощи Венесуэле".

Возвращение бизнеса в Венесуэлу

Министр финансов США считает, что небольшие частные компании быстро вернутся в нефтяной сектор Венесуэлы. В то же время крупные нефтяные компании, в частности Exxon Mobil, чьи активы в Венесуэле были дважды национализированы, пока не желают этого делать.

"Я думаю, что это будет типичное развитие событий, когда частные компании смогут быстро действовать и очень быстро войдут на рынок. Они вообще не говорили о финансировании. Chevron работает там уже давно и будет продолжать работать, поэтому я считаю, что их заинтересованность значительно возрастет", – пояснил Бессент.

Он также высказал мнение, что Экспортно-импортный банк США может сыграть определенную роль в гарантировании финансирования нефтяного сектора Венесуэлы.

США и Венесуэла: вы могли это пропустить

Не так давно США провели громкую операцию в Венесуэле, в ходе которой задержали диктатора Николаса Мадуро и его жену. Обоих доставили на территорию Штатов, где им предъявили обвинения.

В течение последних дней Америка задерживает танкеры, перевозящие венесуэльскую нефть. В Пентагоне пообещали перехватывать все суда "теневого флота" с венесуэльской нефтью. Отмечалось, что в течение 24 часов по меньшей мере семь нефтяных танкеров "теневого флота" развернулись, чтобы избежать перехвата.

