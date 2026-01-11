В Киевской области без света остаются 30 тысяч семей: в ОВА заявили о сложной ситуации

Сейчас энергетики делают все, чтобы как можно быстрее вернуть свет.

В Киевской области энергетикам удалось восстановить электроснабжение для более 370 тысяч семей. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

"Погодные условия по-прежнему существенно осложняют ситуацию. Мороз, гололед, обледенение деревьев и электросетей, поваленные деревья, которые перекрывают подъезды к линиям электропередач, значительно замедляют работы. Во многих местах бригады вынуждены добираться до повреждений в крайне сложных условиях - часто пешком, в мороз и снег", - отметил чиновник.

По его словам, над восстановлением электроснабжения в области круглосуточно работают 187 бригад энергетиков, которые устраняют повреждения и делают все, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей Киевской области.

"Сейчас без электроснабжения остаются почти 30 тыс. семей в населенных пунктах области. Самая сложная ситуация сохраняется в Обуховском, Фастовском и Бучанском районах. Тяжелой остается для Бориспольского и Броварского районов, где продолжают действовать экстренные отключения", - добавил Калашник.

Кроме того, на дорогах области тоже продолжается постоянная работа. Сейчас для очистки и обработки дорог от снега и гололеда на территории Киевской области задействовано 381 единицу специальной техники.

"В Бориспольской и Броварской общинах дополнительно размещены вагоны несокрушимости, развернуты палатки ГСЧС, активно людей поддерживает социально ответственный бизнес - пункты несокрушимости, где люди могут согреться, подзарядить гаджеты и получить помощь. Прошу с пониманием отнестись к работе энергетиков. После восстановления электроснабжения важно не перегружать сети - в первые полчаса воздержаться от включения мощных электроприборов и пользоваться техникой постепенно, чтобы не спровоцировать новые аварии", - отметил глава Киевской ОВА.

Ситуация с энергетикой Украины - последние новости

Как писал УНИАН, ночью в Запорожье и Днепропетровской области был блэкаут. Впоследствии глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что электроснабжение в области восстановлено.

В то же время в ДТЭК подчеркнули, что в результате вражеской атаки в части Днепропетровской области и городе Днепр произошли аварийные отключения электроэнергии. Стабилизационные графики пока не применяются.

В свою очередь, в Минэнерго 10 января заявили, что электроснабжение в Киеве восстановлено, а плановые графики возвращаются.

"В столице за сутки энергетики восстановили электроснабжение для 648 тысяч абонентов. В Киевской области за сутки свет вернули для 313 тысяч семей. Из них 90 тысяч были обесточены в результате боевых действий, еще 223 тысячи - из-за сложных погодных условий. По состоянию на вечер без электроснабжения остаются около 60 тысяч потребителей", - рассказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

