Отключения света в воскресенье: энергетики показали графики на 11 января

Энергетики призывают граждан экономно потреблять электроэнергию, когда она есть.

В воскресенье, 11 января, во всех регионах Украины энергетики будут вынужденно применять графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".

Отмечается, что для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

"Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", – подчеркнули в энергокомпании.

Энергетики отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Точные графики почасовых отключений по очередям и адресам публикуют местные облэнерго.

Как писал УНИАН, по словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, энергетическая система Украины способна восстанавливаться после российских атак благодаря имеющимся резервам оборудования и наработанным механизмам ремонта, однако эти запасы постепенно исчерпываются и требуют пополнения.

В отдельных городах, в частности в Запорожье и Кривом Роге, энергоснабжение удается восстанавливать за считанные часы, тогда как в Днепре – примерно за сутки, несмотря на сложные условия постоянных атак. Основная проблема сейчас заключается не в организации восстановительных работ, а в финансировании: все логистические и технические процессы уже отработаны, поэтому ключевой задачей является поиск средств для закупки нового оборудования и поддержания устойчивости энергосистемы.

