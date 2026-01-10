Отключения света в воскресенье: энергетики показали графики на 11 января

В воскресенье, 11 января, во всех регионах Украины энергетики будут вынужденно применять графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".
Отмечается, что для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.
"Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", – подчеркнули в энергокомпании.
Энергетики отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Точные графики почасовых отключений по очередям и адресам публикуют местные облэнерго.
Материал будет дополняться...
Ситуация в энергосистеме Украины
Как писал УНИАН, по словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, энергетическая система Украины способна восстанавливаться после российских атак благодаря имеющимся резервам оборудования и наработанным механизмам ремонта, однако эти запасы постепенно исчерпываются и требуют пополнения.
В отдельных городах, в частности в Запорожье и Кривом Роге, энергоснабжение удается восстанавливать за считанные часы, тогда как в Днепре – примерно за сутки, несмотря на сложные условия постоянных атак. Основная проблема сейчас заключается не в организации восстановительных работ, а в финансировании: все логистические и технические процессы уже отработаны, поэтому ключевой задачей является поиск средств для закупки нового оборудования и поддержания устойчивости энергосистемы.