Поздравлял друзей со свадьбой: полиция поймала мужчину, который запускал салют в Буковеле

Отмечается, что это был иностранец.

Мужчина, запустивший салют в Буковеле (Ивано-Франковская область), оказался иностранцем, который таким образом пытался поздравить своих друзей с бракосочетанием. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

Отмечается, что полицейским понадобилось около часа, чтобы установить и разыскать мужчину, который осуществил запуск пиротехнического средства.

В сообщении говорится, что 10 января вечером во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео запуска салюта в селе Поляница, где расположен курорт Буковель.

"Сотрудники Управления патрульной полиции обследовали территорию, изъяли ряд вещественных доказательств, а в результате проведенных розыскных мероприятий установили личность правонарушителя. Им оказался иностранец, 1984 года рождения", - отмечают в полиции.

Во время общения со следователями мужчина объяснил, что запустил салют с целью поздравить друзей с женитьбой, поскольку компания вместе приехала на отдых.

В полиции сообщают, что по данному факту расследуется уголовное производство, начатое по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Правоохранители отмечают, что, в соответствии с действующим законодательством, на период действия правового режима военного положения использование пиротехнических изделий, в частности салютов и фейерверков, запрещено.

Поддерживают ли украинцы разрешение на запуск салютов после окончания войны

Как сообщал УНИАН, более 60% украинцев считают, что после окончания военного положения власть должна разрешить использование фейерверков и салютов. Таковы результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

При этом на запрете использования фейерверков и салютов навсегда настаивают только 21% граждан. Остальные 18% имеют неопределенное отношение к вопросу запрета использования фейерверков и салютов.

