Как лучше всего заваривать кофе для снижения уровня холестерина: ученые назвали метод

Если вы беспокоитесь об уровне холестерина, то можете попробовать перейти на этот метод заваривания кофе.

Кофе содержит дитерпены, соединения, которые могут повышать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП). Такой холестерин может вызывать накопление бляшек в артериях и приводить к проблемам с сердцем, пишет verywell health.

Как показало новое исследование, для здоровья сердца лучше всего заваривать кофе с помощью бумажных фильтров.

Что показало исследование?

Шведские ученые протестировали различные методы приготовления кофе, среди которых френч-пресс, бумажные фильтры и кофеварки, чтобы сравнить уровни дитерпенов.

Как оказалось, нефильтрованный кофе, такой как скандинавский вареный и турецкий, содержал наибольшее количество дитерпенов, а кофе, приготовленный через бумажный фильтр - наименьшее.

"Если вы регулярно пьете кофе из кофемашин, это может повлиять на ваш уровень холестерина, но это зависит от кофемашины и от того, фильтруется ли кофе во время приготовления", - объяснил доктор медицинских наук, старший автор и ассоциированный исследователь клинического питания и метаболизма в Уппсальском университете Дэвид Иггман.

Кроме того, ученые обнаружили, что многие кофеварки на рабочих местах не фильтруют дитерпены должным образом.

"Замена трех чашек кофе, сваренного в кофеварке, на кофе, сваренный в бумажном фильтре, пять дней в неделю может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 13% в течение пяти лет", - подчеркнули в verywell health.

Стоит ли избегать нефильтрованного кофе?

Исследование 2020 года также выявило связь между нефильтрованным кофе и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и смерти.

В то же время последние рекомендации по питанию в странах Северной Европы предостерегают от употребления нефильтрованного кофе из-за его потенциальной способности повышать уровень холестерина ЛПНП.

"Мы еще не проверяли это на людях, но, вероятно, чтобы получить заметный эффект на уровень холестерина, нужно выпивать несколько чашек кофе в рабочий день", - отметил Иггман.

Какие преимущества для здоровья имеет фильтрованный кофе?

Если вы беспокоитесь об уровне холестерина, то можете попробовать перейти на фильтр-кофе.

По словам исследователей, такой кофе может снизить риск сердечных заболеваний, болезни Альцгеймера и инсульта.

"Постоянная тенденция заключается в том, что около трех-четырех чашек кофе в день связаны с более низкой смертностью и риском сердечных заболеваний, чем любое другое количество, и особенно больше, чем отсутствие кофе", - добавил доктор медицины, доцент кафедры медицины и биомедицинской информатики Медицинской школы Университета Колорадо Дэвид Као.

