Эта 60-летняя ракета является самой медленной в мире, но ее используют до сих пор

"Малютка" гораздо дешевле многих современных ракет.

Ракета 9М14 "Малютка" считается одной из самых медленных в мире. Она летит со скоростью всего около 115 м/с и управляется с помощью ручного джойстика.

В WION рассказали интересные факты о 9М14 "Малютка". Эта противотанковая ракета была разработана еще в 1960-х годах, но используется несколькими странами до сих пор.

Что известно о "Малютке"

Отмечается, что 9М14 "Малютка" известна своей компактностью и часто перевозится в чемодане из стекловолокна, который также служит пусковой установкой. Она была разработана как переносная, что позволяло одному солдату развернуть это противотанковое оружие в глубине поля.

В издании поделились, что скорость полета 9М14 "Малютка" составляет всего около 115 м/с (414 км/ч), что значительно медленнее других ракет. Ее ракетный двигатель работает недолго, после чего ракета планирует к цели, и тянет за собой длинный провод наведения.

В отличие от современного оружия, 9М14 "Малютка" требует от оператора ручного наведения на цель с помощью небольшого джойстика, добавили в издании. Стрелку приходится следить за трассирующим огнем ракеты и непрерывно управлять ею до момента попадания.

Ракете может потребоваться до 26 секунд, чтобы достичь максимальной дальности в 3 километра до цели. В издании добавили, что из-за этого бдительные экипажи танков часто успевали замечать дым от ракеты и предпринимали маневры уклонения.

Как "Малютка" проявила себя в различных войнах

В издании рассказали, что "Малютка" потрясла мир во время войны Судного дня 1973 года. Тогда разразился военный конфликт между коалицией арабских государств с одной стороны и Израилем с другой стороны.

Во время войны Судного дня пехотные подразделения использовали тысячи ракет "Малютка" для уничтожения тяжелых танковых формирований, впервые доказав, что дешевые переносные ракеты могут остановить превосходящую бронетехнику.

Кроме того, такие ракеты используют до сих пор. В издании поделились, что в недавних конфликтах на Ближнем Востоке и даже во время полномасштабной войны в Украине также применялись ракеты "Малютка".

В издании признали, что "Малютка" остается на вооружении, потому что она невероятно дешева в производстве и проста в обслуживании по сравнению с современными системами. Тем не менее, системы активной защиты могут легко ее остановить.

Лучшие ракеты для ведения ближнего боя

Ранее в WION рассказали о десяти лучших ракетах в мире для ведения ближнего боя. Такое оружие с передовой технологией теплового наведения и чрезвычайной маневренностью используют по всему миру.

В частности, в издании упомянули ракету AIM-9X Sidewinder. Она использует вектор тяги для чрезвычайной маневренности. Эту разработку применяют армии более 24 стран мира. В частности, ею располагают США и союзники по НАТО.

