Мужчины скрывают это от жен: 3 страха, которые разрушают отношения изнутри

Одна ваша любовь не поможет справиться с этим.

Большинство людей в той или иной степени сталкиваются с неуверенностью в себе, однако в отношениях мужчины часто скрывают свои страхи глубже, чем кажется.

Как пишет для Your Tango консультант Дэвид Шредер, культура годами учила мужчин не говорить о слабостях, не показывать сомнений и не делиться эмоциями, поэтому многие их внутренние переживания остаются невидимыми даже для самых близких. Но эти скрытые страхи влияют не только на самих мужчин, но и на качество отношений.

Страх потерять партнершу

Одной из самых распространенных скрытых тревог является страх потерять любимую женщину. Ощущение, что ты "недостаточно хорош", может перерасти в постоянную подозрительность, ревность или, наоборот, пассивность и нерешительность. Некоторые колеблются между этими крайностями, меняя контроль и отстраненность. По словам эксперта, сосредоточенность на страхе потери часто приводит к тому, что мужчина бессознательно создает именно те ситуации, которых больше всего боится.

Страх неуверенности в собственных силах

Когда мужчина не чувствует себя целостным и уверенным, он может перекладывать ответственность за собственное эмоциональное состояние на партнершу и ожидать постоянного одобрения, поддержки или подтверждения своей ценности. Такая зависимость от внешней оценки со временем подтачивает доверие и баланс в отношениях.

Страх показывать эмоции

Третья глубокая неуверенность связана с эмоциональной открытостью, пишет автор колонки. Многих мужчин с детства учили подавлять чувства, не проявлять слабости и "держаться". Во взрослой жизни это затрудняет контакт не только с собственными эмоциями, но и с переживаниями партнерши. Пытаясь избежать внутреннего дискомфорта, мужчина может обесценивать или игнорировать чувства даже тогда, когда искренне стремится к близости.

По словам Шредера, преодоление этих страхов начинается с честности перед собой. Хотя поддержка и любовь партнерши имеют значение, они не заменяют внутренней работы. Поэтому только осознав свои страхи и взяв за них ответственность, мужчина может постепенно обрести уверенность и построить более глубокие и здоровые отношения.

