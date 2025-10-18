Зато значительный дефицит электроэнергии был зафиксирован в трех наиболее густонаселенных районах столицы.

В результате атак России в Киеве возникла нехватка электроэнергии. Три самых густонаселенных района - Деснянский, Дарницкий и Днепровский - остались без электричества.

Об этом сообщил восточноевропейское бюро Report глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко. По его словам, только в двух из десяти районов столицы ситуация оставалась относительно стабильной.

"Энергетики возобновили подачу электричества, и сейчас ситуация во всех районах города сбалансирована. При дефиците в системе применяются аварийные отключения, которые специалисты стараются свести к минимуму. Особую потребность составляют дополнительные и резервные мощности для автономной работы критической инфраструктуры и социальных объектов", - сказал Ткаченко.

Глава ОВА добавил, что последняя атака оккупантов также усложнила водоснабжение в столице. Он добавил, что Киев нуждается в любой помощи в укреплении энергетической устойчивости города и обеспечении альтернативных источников энергии.

Удары по украинской энергетике

Как сообщал УНИАН, Россия систематически бьет по энергетической инфраструктуре Украины с наступлением сезонных холодов. По мнению военного эксперта Ивана Ступака, оккупанты стремятся полностью уничтожить всю украинскую инфраструктуру. В случае отсутствия электроэнергии остановятся как производственные мощности Украины, так и ее экономика.

Исследователь радиационной безопасности, эксперт по ядерной энергетике "Greenpeace Украина" Ян Ванде Путте убеждает, что лучший путь к восстановлению украинской энергосистемы после разрушительных российских атак - это развитие солнечной и ветровой энергетики, что в перспективе может превратить наше государство в энергетический хаб Европы, который будет экспортировать соседям значительную часть производимого тока.

