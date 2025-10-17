По мнению Яна Ванде Путте, намерения украинского правительства достроить Хмельницкую АЭС - бесперспективны и приведут лишь к трате безумных средств на сомнительный проект.

Лучший путь к восстановлению украинской энергосистемы после разрушительных российских атак - это развитие солнечной и ветровой энергетики, что в перспективе может превратить наше государство в энергетический хаб Европы, который будет экспортировать соседям значительную часть произведенного тока. Такое мнение в интервью УНИАН высказал исследователь радиационной безопасности, эксперт по ядерной энергетике "Greenpeace Украина" Ян Ванде Путте.

"Украина имеет огромный потенциал для солнечной и ветровой энергетики. В ближайшем будущем Украина могла бы зарабатывать много денег на чистом экспорте электроэнергии, а не импорте, как сейчас, и стать энергетическим хабом для Европы", - сказал он.

Эксперт отмечает, что солнечная энергия сегодня является самой дешевой электроэнергией в мире, в отличие от атомной, которая является очень дорогим источником энергии.

"Поэтому, конечно, понятно, куда мы хотим направить будущие инвестиции. Безусловно, не в развитие атомной энергетики в Украине. Это действительно контрпродуктивно и опасно, а строительство займет много времени и будет стоить огромных денег. Нам нужны решения, которые могут заработать за очень короткое время, которые не являются уязвимыми и которые действительно работают", - подчеркивает эксперт.

Таким образом эксперт раскритиковал намерения украинского правительства достроить Хмельницкую АЭС, которые, по его мнению, являются бесперспективными и приведут лишь к трате безумных средств.

"Это просто путь потратить огромные средства на проект, который, возможно, никогда не заработает, или, в лучшем случае, будет производить электроэнергию через 10-15 лет", - уверяет он, добавляя, что решения нужны здесь и сейчас, а не через 15 лет.

Ванде Путте соглашается, что на данный момент Украине нужны действующие атомные электростанции для обеспечения внутренних потребностей, и это не подлежит обсуждению. Но при этом указывает на их уязвимость. Диверсифицировать риски можно с помощью альтернативных источников энергии.

"Мы уже доказали вместе с Greenpeace в 2022, 2023 годах, реконструируя больницы, что можно очень быстро установить на крыше солнечные панели, систему аккумуляторов, и эта больница всегда сможет работать. Невозможно уничтожить все эти солнечные панели, разбросанные по всей Украине", - уверен Ванде Путте.

Атаки РФ по энергетике Украины

10 октября оккупанты нанесли массированный удар по украинской инфраструктуре - один из крупнейших за время полномасштабной войны. Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что это был целенаправленный удар именно против объектов энергетики.

По мнению военного эксперта Ивана Ступака, оккупанты стремятся полностью уничтожить всю украинскую инфраструктуру. В случае отсутствия электроэнергии остановятся как производственные мощности Украины, так и ее экономика.

