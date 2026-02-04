Тарифы на свет для населения могут вырасти уже в 2026 году: эксперт назвал новые цифры

Станислав Игнатьев отметил, что повышение тарифа на свет для населения может продолжаться в течение 4 лет.

Международные кредиторы Украины будут подталкивать правительство к повышению тарифов на электроэнергию для населения уже в этом году, даже если боевые действия будут продолжаться. Стоимость света для населения в течение четырех лет может вырасти до 8,5 грн/кВт-ч, сообщил энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в эфире Новини live.

"Думаю, что наши кредиторы будут максимально давить на правительство, чтобы мы уже в этом году начали процесс повышения", - отметил эксперт.

Он объяснил, что кредиторы требуют возвращать одолженные деньги. По его словам, в случае повышения тарифа на свет, средства, которые тратятся на покрытие разницы между тарифом на свет для бизнеса и населения, будут тратиться на погашение кредитов.

Игнатьев добавил, что стоимость света для населения в течение четырех лет может вырасти до 8,5 грн/кВт-ч.

"Есть условие растянуть это на 4 года и поднимать тариф в зависимости от платежной политики определенных предприятий в коридоре 20% в год, что в денежном эквиваленте примерно равно гривне в год", - подчеркнул эксперт.

Специалисты Национального банка Украины допустили рост стоимости электроэнергии для населения в 2026 году

С 1 июня 2023 года в Кабмине повысили тарифы на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч. Годом позже в правительстве подняли тарифы до 4,32 грн/кВт-ч.

На данный момент правительство не заявляло о намерениях изменять стоимость электроэнергии для населения. Более того, правительство продлило действие постановления о возложении специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии до 30 апреля 2026 года, которое необходимо для сохранения цены на электроэнергию для населения на уровне 4,32 грн/киловатт.

