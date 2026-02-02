Зеленский ввел санкции против компаний, которые обслуживают танкерный флот РФ

На сегодняшний день продолжается работа над 20-м санкционным пакетом Евросоюза.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против компаний, обслуживающих российский танкерный флот. Об этом глава государства сообщил на своей Telegram-странице.

"Продолжаем синхронизацию санкций с Европейским Союзом. Подписал указ о введении санкций против компаний, обслуживающих российский танкерный флот и перевозящих подсанкционную нефть", - написал Зеленский.

Президент добавил, что были также введены новые санкции против кремлевских пропагандистов и лиц, причастных к кибератакам на Украину и ее партнеров.

Зеленский напомнил, что на прошлой неделе ЕС синхронизировал украинские санкции против шестерых российских пропагандистов в своей юрисдикции.

Параллельно продолжается работа над 20-м санкционным пакетом ЕС, его принятие ожидают в конце февраля.

"Уже сейчас видно, что многие наши предложения были учтены. Спасибо всем, кто присоединяется к этой работе", - добавил глава государства.

Борьба с российским теневым флотом

Ранее Владимир Зеленский сообщил о результатах скоординированного воздействия на деятельность российского теневого флота. По его данным, по состоянию на середину января было остановлено не менее 20% судов этого флота. Сегодня Москва пытается компенсировать эти потери привлечением новых судов.

По словам министра иностранных дел Франции, 20-й пакет санкций Евросоюза против РФ должен заблокировать российский "теневой флот". Франция уже начала противодействовать российским танкерам, задержав один из них в Средиземном море.

В то же время специалисты признают, что ситуация с "теневым флотом" остается крайне сложной.

В частности, в конце января сообщалось, что через Ла-Манш движутся как минимум восемь танкеров "теневого флота", несмотря на то, что правительство Великобритании объявило о борьбе с этими судами.

