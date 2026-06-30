Трафик через Ормузский пролив растет: пустые супертанкеры возвращаются в Персидский залив

В общей сложности танкеры могут вместить около 11 миллионов баррелей сырой нефти.

Трафик через Ормузский пролив вырос впервые после недавних нападений Ирана на суда на этом водном пути, причем все больше операторов отправляют танкеры для перевозки сырой нефти в Персидский залив, сообщает Bloomberg.

Так, 29 июня через пролив в обоих направлениях прошли около 24 грузовых судов, включая корабли, перевозящие нефть и сжиженный природный газ, а также балкеры. Эта тенденция продолжилась и сегодня, когда в заливе вновь появился супертанкер вместе с рядом судов меньшего размера.

В целом нефтяные танкеры могут вместить около 11 миллионов баррелей сырой нефти, и их перемещения свидетельствуют о росте уверенности судовладельцев в прохождении по этому водному пути. Ранее количество судов, пересекающих Ормузский пролив, сократилось после нападения Ирана на контейнеровоз 25 июня.

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На этой неделе США нанесли новые удары по Ирану после нападений на корабли. В итоге обе стороны договорились прекратить боевые действия перед началом мирных переговоров. Судовладельцы, трейдеры и мировые инвесторы следили за возвращением танкеров в Персидский залив, что имело бы решающее значение для возобновления производства региональными экспортерами энергоносителей.

Среди тех, кто зашел в Персидский залив, три супертанкера, эксплуатируемые южнокорейской компанией Sinokor, 29 июня прибыли пустыми, открыто сигнализируя о движении вдоль побережья Омана. Транспондер четвёртого судна начал передачу сигнала уже из залива – оно двигалось в направлении иракской Басры.

Открытие Ормузского пролива – последние новости

Не исключено, что за свободный проход через Ормузский пролив будут взимать налог и Иран, и Оман, которые контролируют морской путь. Такая плата может достигать десятков миллиардов долларов ежегодно.

В настоящее время объем перевозок через пролив по-прежнему остается ниже довоенного уровня. 25 июня контейнеровоз Ever Lovely подвергся нападению в проливе у побережья Омана.

Страны Персидского залива постепенно восстанавливают не только добычу нефти, но и газа. Так, главный мировой экспортер газа Катар постепенно наращивает поставки и планирует вернуться к нормальной добыче СПГ в течение нескольких недель.

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