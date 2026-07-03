Цены на нефть упадут до психологической отметки: аналитики озвучили новый прогноз

Перебои, вызванные блокировкой Ормузского пролива, сводятся к нулю.

Цены на нефть марки Brent могут упасть до 60 долларов за баррель к концу года, поскольку судоходство через Ормузский пролив восстанавливается, что усиливает ряд пессимистических ожиданий в отношении мирового рынка сырой нефти. Такой прогноз дают аналитики Citigroup Inc., сообщает Bloomberg.

"Фундаментальные показатели быстро возвращаются к норме. Судоходство нормализуется, китайские покупатели по-прежнему отсутствуют, физические рынки сырой нефти резко ослабли, а запасы истощены гораздо меньше, чем ожидалось", – говорится в аналитической заметке Citigroup Inc.

Мировые энергетические рынки быстро возвращаются к нормальному состоянию. Возобновление потоков через Ормуз увеличивает краткосрочные поставки, добавляя баррели переработчикам после того, как они обеспечили альтернативные источники. Результатом стало быстрое падение цен, причем мировой эталон Brent упал на 30% во втором квартале, нивелировав рост, наблюдавшийся в период конфликта.

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Среди других прогнозов банк Goldman Sachs Group Inc. заявил, что мировой рынок нефти вновь вернется к избытку предложения, поскольку влияние войны с Ираном уменьшается, а трафик через Ормузский пролив восстанавливается. Банк Morgan Stanley дважды снижал свои прогнозы по нефти в течение последних недель, предупреждая о рисках избытка.

В пятницу цена на нефть марки Brent была чуть выше 72 долларов за баррель. Последний раз она торговалась ниже 60 долларов в январе.

Ормузский пролив, соединяющий производителей Персидского залива с мировыми рынками, подвергся двойной блокаде во время войны между США и Ираном, разразившейся в конце февраля и вызвавшей хаос на энергетических рынках. В настоящее время Тегеран и Вашингтон договорились о временном мирном соглашении и приостановке боевых действий.

Аналитики ожидают, что временное соглашение превратится в постоянное в течение следующих месяцев, поскольку стимулы к деэскалации перевешивают альтернативу для США, Ирана и большей части Ближнего Востока.

Открытие Ормузского пролива – главные новости

Несмотря на возобновление судоходства через Ормузский пролив, не исключено, что за свободный проход через него будут взимать сбор сразу две страны. Иран и Оман контролируют этот важный морской путь. Плата может достигать десятков миллиардов долларов ежегодно. Пока объем перевозок через пролив все еще остается ниже довоенного уровня.

Недавно экспорт нефти из России достиг рекордной отметки. Москва потеряла значительную часть собственной переработки и вынуждена вывозить нефть за границу. После разблокирования Ормузского пролива сверхприбыли Кремля стремительно сокращаются.

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