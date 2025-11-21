Глава НАК "Нафтогаза" Сергей Корецкий прогнозирует, что в следующем году наше государство импортирует до 1 миллиарда кубометров американского "голубого топлива".

Группа Нафтогаз и польская энергетическая компания ORLEN подписали соглашение о поставках 300 миллионов кубометров американского сжиженного газа (LNG) в Украину в первом квартале 2026 года. Общий объем газа, импортируемого из США, может вырасти почти вдвое, сообщает официальный сайт компании.

По словам главы НАК "Нафтогаз Украины Сергея Корецкого, в 2025 году Украина получит 600 миллионов кубометров голубого топлива из США. А в следующем году этот объем возрастет до 1 миллиона кубометров.

"Мы последовательно диверсифицируем источники и маршруты поставок газа. В этом году в рамках наших договоренностей с ORLEN в Украину будет поставлено 600 млн куб. м американского LNG. Всего в 2026 году ожидаем импорт американского LNG на уровне 1 млрд кубометров", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Видео дня

В компании добавили, что перед поставкой в Украину американский газ будет проходить регазификацию (преобразование сжиженного природного газа в газообразное состояние для дальнейшей закачки в газопроводы) на терминале Свиноуйсьце в Польше.

Запасы газа в Украине

Из-за российских обстрелов газодобывающей инфраструктуры Украина была вынуждена существенно увеличить импорт газа. В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Украине нужно еще 750 миллионов долларов на импорт газа.

В результате вражеских атак, по неофициальной информации, уничтожено более половины газодобычи в Украине.

По оценкам экспертов, из-за ударов РФ по газодобыче, Украине нужно дополнительно импортировать около 2 миллиардов кубометров "голубого топлива".

Вас также могут заинтересовать новости: