Это позволяет Китаю диверсифицировать поставки газа и одновременно усиливать связи с Россией.

Китай активизировал усилия по импорту российского газа, в отношении которого действуют санкции США, закладывая основу для внутреннего "теневого флота" - судов, способных перевозить сильно охлажденный газ и обходить ограничения, наложенные на одну из ведущих отраслей Кремля.

Как пишет Bloomberg, Китай как крупнейший в мире импортер энергоносителей имеет достаточные - и часто более дешевые - объемы газа, поступающие по трубопроводам. Однако альтернативные морские закупки, для которых и нужен "теневой флот", позволяют диверсифицировать поставки и одновременно усиливать связи с Россией. Президент РФ Путин делает ставку именно на сжиженный природный газ (СПГ) как основной экспортный энергоноситель в будущем, и стране очень нужны желающие покупатели.

Хотя процесс развития китайского "теневого флота" еще на ранней стадии, перемещение танкеров и структура их собственности в КНР начинают воспроизводить схемы, которые применяются для обхода санкций в отношении российской нефти.

Видео дня

Согласно данным спутников и судоходства, танкер CCH Gas, который перевозит запрещенный российский груз, скрывает свое местонахождение, приближаясь к китайскому порту. Его зарегистрированный владелец, CCH-1 Shipping Co., имеет адрес в Гонконге, что совпадает с адресом почтовой компании Samxin Secretarial Services Ltd. - распространенная практика для фирм, которые стремятся скрыть конечных бенефициаров при торговле топливом из Ирана или России.

Другое судно для перевозки сжиженного газа, недавно переименованное в Kunpeng, появилось возле Сингапура с похожей структурой - непрозрачной и поэтому крайне необычной для отрасли. Согласно базе данных судоходства Equasis, в начале этого года оно передало свою собственность и управление малоизвестным фирмам в Китае и на Маршалловых островах. Указанные адреса связаны с фирмами, которые торговали и другими грузами, которые попадали в "черный список".

Россия с прошлого года строит собственный "теневой флот" СПГ, накопив более десятка судов, зарегистрированных на подставные компании от России до Индии. Это происходит на фоне санкционного давления США и Европы на покупателей российской нефти и газа.

Как отмечает Bloomberg, создание "теневого флота" для СПГ - непростая задача. Это объясняется тем, что суда, которые перевозят топливо с температурой -162°C, требуют более сложных технологий для загрузки и отгрузки, чем другие продукты. И хотя сегодня существует почти 8000 нефтяных танкеров разного размера, вся отрасль СПГ насчитывает около 800, поэтому скрыть их местонахождение сложнее.

Санкции против российского газа - что известно

В сентябре Европейская комиссия приняла 19-й пакет санкций против России. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что исполнительный орган ЕС, в частности, предлагает запретить импорт сжиженного газа из России.

Также в санкционный список ЕС были добавлены еще 118 кораблей "российского теневого флота", а компаниям "Газпромнефть" и "Роснефть" запретили осуществлять финансовые операции в ЕС.

В октябре Совет Евросоюза одобрил предложение Европейской комиссии о полном запрете импорта российского газа с 1 января 2028 года.

В частности краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, могут продолжаться до 17 июня 2026 года, тогда как долгосрочные контракты могут действовать до 1 января 2028 года.

Кроме того, стало известно, что экспорт сжиженного природного газа из РФ в январе-октябре 2025 года сократился на 3,4% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на рекордный объем поставок в октябре, в частности в Китай.

Вас также могут заинтересовать новости: